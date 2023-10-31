《老友記》幾位拍檔首發聲明悼念馬修培利：他是我們的家人

90年代經典美國處境劇《老友記》（Friends）男星馬修培利（Matthew Perry）周六（28日）於熱水浴池溺斃死亡，幾位同劇拍檔被指對於他突然死訊而感到震驚及痛苦，馬修離世兩日後昨日（30日），5位拍檔珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、卻妮高絲（Courteney Cox）、麥尼賓（Matt LeBlanc）、大衛舒溫馬（David Schwimmer）以及麗莎卻盧（Lisa Kudrow）一同發聯合聲明回應。

他們於聲明中說：「我們都為馬修的離去感到悲痛欲絕。我們不僅是同劇演員，我們是一家人。我們有太多的話要說，但現在我們要花一點時間來哀悼和處理這個深不可測的損失。再過一段時間，我們會在準備好的情況下說出更多的話。現在，我們的思念和愛均與馬修的家人、朋友以及全世界所有愛他的人同在。」

除了5位拍檔之外，一眾《老友記》迷連日來亦到《老》拍攝地即位於紐約中央公園的寓所及咖啡店門外獻花悼念，有粉絲留下紙條寫上「我們都失去了一個朋友」、「我們非常遺憾當時沒有人陪在你身旁，很多人愛着你，感謝你當我們的朋友。」亦有粉絲於網上自製圖片悼念馬修。而正將《老》上架的HBO MAX亦於劇集中加插紀念馬修的畫面。