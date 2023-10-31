毛舜筠專訪大爆養生之道最緊要食肉？

金像獎影后毛舜筠（毛毛）蹤橫演藝圈45年，逆齡生長贏得「美魔女」稱號，更成為醫美代言人長達10年。一直堅持用純天然方式保顏值的她，日前接受專訪時分享養生之道：「其實我咩都食，但知道有咩係唔食得，我個人就係戒糖同澱粉質，仲會勤做運動，同埋要有充足睡眠，自然身體會好。」

毛毛認為保春青之道，注意飲食是重要一環，她說：「唔食咩好緊要，最好唔好食糖同澱粉質，甜品儘量減少，皮膚先唔會咁易老化，（要多食肉？）又唔係喎，要食蔬菜又要食肉，要有充夠嘅蛋白質，如蛋、牛肉，否則唔夠能力做運動，我唔贊成瘦住做運動。」又讚現時的年青人深明健美之道，已不再如上世代般為減肥而損害健康，她謂：「依家啲後生仔女唔會唔食嘢，亦唔食減肥藥，個個都好叻識去做運動，唔食嘢就會減低新陳代謝，一食番嘢就好容易肥，呢個係生活配套，缺少任何一樣嘢都唔得。」

毛毛明白都市人工作忙碌，但沒有時間絕非不做運動的藉口，而她最近就在自己的頻道中介紹普拉提，由於在運動機上進行，運動量特大，能強化全身肌肉，所以一周做3或4日，每次做45分鐘已足夠。她又說發現香港人頗受失眠之苦，其實亦跟缺乏運動有關：「如果做足夠運動，人就會攰，攰就會瞓得好，瞓得好人就會有精神，呢個係一個循環。」她又感恩是天生是秒速入睡之人，每日可瞓8小時。

問到毛毛可會為「無紋肌」而接受醫美療程？雖為代言人的她卻坦言：「我個人唔係好鍾意打針，但就會試美容機，品牌成日都推薦新機畀我，（做咗白老鼠？）我諗佢哋好多人試過先再叫我試嘅。」