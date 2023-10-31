秋日轉季，天氣雖然變得乾燥又涼浸浸，但卻有不少當造食材慰藉味蕾。好似甘香甜糯的栗子，以及香甜軟腍的南瓜等；請來大廚教大家揀手貼士以及特色美饌，讓大家細味合時好滋味！

栗子 燜煮燉湯皆宜

每逢秋冬都會在街邊看到炒栗子，總覺得暖意十足。坊間常見的栗子，主要是扁身的板栗和圓身的錐栗。跑馬地高級中菜廳壹玖捌叁行政總廚Silas Li指，內地以河北一帶出產最多板栗，栗子經天津港出口，故很多人又稱之為天津甘栗。其中遷西縣板栗大多在完全成熟時從樹上自然脫落，與錐栗相比較大粒，果實一面呈扁平狀，皮薄糖分足。揀選時，注意果殼啡中帶紅、飽滿結實而沒有蟲蛀，輕輕一握，質感結實代表水分足，果肉呈淡黃色，聞起來帶香氣為佳。

至於尖沙咀千禧新世界香港酒店桃里總廚卓文仲師傅則指，河北板栗肉質粉糯味道香，來自桂林和福建等地的錐栗，外形渾圓有個尖頂，體積較板栗細，質感結實。選擇栗子時，卓師傅指最好是宜小不宜大，栗子太大粒肉質有機會變老，影響口感又無香氣，果殼和果肉之間的內膜亦難去除。

兩位大廚均指板栗無論用來燜煮又或燉湯都適合，首先是秋日滋潤湯水，卓師傅設計了「天籽蘭花栗子花腸燉竹絲雞」，未嘗已聞到濃濃香氣，飽滿栗子和花膠更能增加口感。另一道升級版的「牛肝菌醬栗子鴛鴦雞煲」，以田雞和三黃雞配搭，層次豐富。Silas師傅則設計了多款創意菜式，如栗子打造成醬汁配炒龍蝦和白松露，又或是做成精緻的栗子甜品等，為大家帶來新鮮感。

南瓜 中日多款登場

黃澄澄的南瓜，主要來自中國和日本，卓師傅指迷你的日本貝貝南瓜由現時至11月左右當造，品種有黃和綠色外皮，綠色的貝貝南瓜較甜，肉質軟滑；黃色的則瓜肉相對略遜，多數是挖空外殼作盛器或用來裝飾。

日本南瓜相對而言大小適中，Silas師傅指其味道清甜清香而不膩，肉質綿滑，外形渾圓，很適合用來做原隻南瓜的菜式。至於中國南瓜，卓師傅指基本上無分時節，味道較清淡肉滑嫩，體積亦較大，適合用來煲湯。總結兩位師傅的經驗，揀南瓜有幾大要點，墜手重身代表水分充足，形狀略為扁平，外皮凹凸不平而有粗糙手感，成熟度高味道較甜。

煮南瓜，除非用來做醬汁，否則忌煮得過熟，溶化似漿糊，影響口感。Silas師傅指南瓜本身含有水分，烹調時應盡量控制水分量以保持口感。傳統的南瓜燜排骨，以原個南瓜盛載，上桌時再燒熱稻草，散發濃濃煙熏香。精緻的馬蹄石榴球配日本南瓜泡，再以蝦油點綴，清鮮宜人。卓師傅則設計了竹笙釀燕窩伴南瓜汁，清甜又滋補。惹味的松露南瓜野菌炒宮崎黑豚肉，南瓜吸收了菇菌和豚肉的味道，更加吸引。

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