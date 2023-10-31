彭皓鋒驚爆患直腸癌　望以斷食療法戰勝癌魔

歌手李麗霞(黑妹)、彭家麗及韋綺姍昨晚（30日）假尖沙咀文化中心舉行《星濟好聲音慈善音樂會》，成功籌得過百萬。音樂會甫開始先由10多位小朋友打頭陣獻唱，隨後輪到3位主角加上羅敏莊合唱，黑妹在台上指彭家麗於騷前兩天失聲，但仍現身助陣：「我叫佢唔使擔心，希望佢早日康復，咁啱契女羅敏莊喺泰國返咗嚟，於是就請佢嚟幫手唱。」聲沙的彭家麗則開腔表示抱歉：「大家聽吓我連講嘢都走音，我突然諗起依家可以同主席合唱。」全場觀眾即被逗得鼓掌大笑，她坦言今次失聲令她覺得有健康身體去唱歌，一定要好好珍惜。除了羅敏莊，黑妹女兒和孫仔、彭皓鋒、《中年好聲音》周吉佩、龍婷、羅啟豪、顏志恒及劉智衞也現身擔任演出嘉賓，期間黑妹一度走落台玩即興，拉星級捧場好友薛家燕及姜皓文等合唱。

彭家麗弟弟彭皓鋒跟羅敏莊合唱《從不喜歡孤獨一個》，他表示今次能替兒童癌症籌款意義甚大，因媽媽是患癌離世，更公開自己亦確診患癌：「3個月前做身體檢查，確診直腸癌，經歷惶恐同難以決擇嘅時候，家人嘅擔心都令我有負擔。」他呼籲癌症病患者家屬要樂觀面對，因開心就是最好的靈藥。期間彭家麗亦忍不住衝上台擁抱弟弟，她說：「希望細佬早日康復，大家都早日康復！」

騷後彭皓鋒受訪時表示患直腸癌第2、3期，暫沒有擴散，本來安排11月中接受手術，剛巧得知有朋友以斷食療法戰勝癌魔，故自己亦剛開始斷食了3天：「我個腫瘤好接近肛門，如果做手術好大機會要開造口，對以後生活造成不便。」他表示早前試過以中藥治療3個月，但毫無進展，現嘗試20日斷食療程：「若果有進展就未必要做手術，否則我會喺香港接受化療。」問到是否停工養病？他指會看情況，因為斷食都影響到他唱歌不夠氣。問到有否向成功抗癌的黑妹請教方法？他指對方表示方法有很多，但最重要自己開心，故他保持心境開朗：「家人嘅擔心成為咗我無形壓力，太太都忍唔住喊咗2個月，不過有爸爸、大家姐和家麗姐支持手術費，我依家主力照顧好身體，其他嘅唔諗太多。」身旁彭家麗表示當得知弟弟患癌，心情也不太舒服，亦四出替他找醫生，彭皓鋒則坦言身邊人介紹了很多醫生，但意見太多反而更難選擇。另提到臨開騷失聲，彭家麗表示受細菌感染，坦言在後台聽到其他歌手唱自己的歌時，感到不開心：「下年入行35周年，從未試過因病失場，知道失聲嗰陣都手足無措。」

至於黑妹就表示與皓峰相識多年，早已視他為親細佬，於對方確診癌症後已第一時間獲告知：「我叫佢唔好驚，因為有癌症嘅人第一時間係會崩潰，只係佢身體多咗少少嘢，對症下藥去醫就得，我都唔知佢會公開，我唔會畀好多意見，上天會有安排，希望佢早日康復。」

另她表示今次大家出心出力為慈善，對演出感到非常滿意，尤其契女不問酬勞一口答應來幫忙。羅敏莊則指自己也作為歌手，明白失聲不能演出的痛苦，故義不容辭來幫忙：「我同契媽都叫彭家麗不好打針，因為類固醇好傷把聲。」