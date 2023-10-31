騙徒訛稱MIRROR搞簽名會　「爵屎」中伏Edan急澄清

人氣男團MIRROR成軍5周年，將於11月3日舉行線上生日會，惟近日網上竟出現騙案，有騙徒訛稱MIRROR下月舉行簽唱會，有粉絲甚至已被騙1100元。成員Edan（呂爵安）於網上公開對話截圖，提醒粉絲小心被騙，當中騙徒聲稱MIRROR簽名會於11月5-8日在九展舉行，全隊成員均會與粉絲簽名影相，又指活動可能是內部舉行，不作公開宣傳也不出奇，結果有「爵屎」信以為真，銀行過數後對方便失去蹤影，即私訊問Edan：「我係咪畀人呃錢？係咪有呢個演唱會㗎？」而Edan亦公開對話，並澄清沒有簽名會：「完全冇啲咁嘅事，大家唔好再畀人呃。」

而昨日（30日）是Edan妹妹小如豬生日，他網晒合照送祝福：「19歲了，身體健康，開開心心。一年一度攞正牌Po佢，呂家有女初長成，每年固定避開我個BirthdayKiss。」

另外，一年一度的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，將於周四（11月2日）在大嶼山昂坪市集舉行活動記招，有傳MIRROR 12子屆時將會現身，有粉絲即提早霸定頭位，網上流傳一張疑似現場閉路電視截圖，見市集已有不少帳篷，有消息指早於星期日已有「鏡粉」紮營駐守，更有指曾有MIRROR不同成員的粉絲因霸位問題有拗撬。對此DJ當奴於節目中提及情況，強調「強烈不建議通宵排隊」。