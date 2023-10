「美國演員工會」(SAG-AFTRA)罷工已超過100日,工會宣布工潮前已列出多項指引,其中一項就是禁止一眾會員為電影公司宣傳新片,不過近日有指即將於11月17日北美上映的新片《飢餓遊戲前傳:鳴鳥與靈蛇之歌》(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)可獲「放生」。

據知原因是該片的電影公司Liongate不屬於影視製作人聯盟(AMPTP)一員,因此該片的演員包括「新白雪公主」Rachel Zegler、金像女星維奧娜戴維絲(Viola Davis)等可以參與該片的宣傳活動如出席首映禮。