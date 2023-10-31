吳若希想開《香港人在東京》自肥　傅嘉莉Cos阿梅唔敢過關

無綫台慶劇《香港人在北京》演員陳展鵬、吳若希（Jinny)、傅嘉莉、蔡潔、吳業坤、陳星妤、吳沚默等今日（31日）在荃灣以萬聖節造型宣傳。陳展鵬化身唐僧笑言要打蜘蛛精；吳若希扮《難兄難弟》的蕭芳芳，笑言監製提意聲線可以模仿高層曾勵珍，但她擔心入「雪櫃」，還是用回自己的聲線；吳業坤扮《少林足球》的「醬爆」，造型夠晒騎呢；而傅嘉莉則神還原電影《少林足球》阿梅，最受現場觀眾歡迎。

劇集將大結局，展鵬與Jinny也有追看，她指昨晚看到與展鵬鬧交一幕，自己笑到蘋果肌痛兼虎紋也加深。展鵬則喜歡看其他人的演出。講到劇集受歡迎可會要求監製鍾澍佳開續集，吳若希笑言希望劇集能夠開拍《香港人在東京》，展鵬笑言看到吳業坤的造型，覺得應該開拍《香港人在東北》描寫農村生活，應該相當搞笑。講到做趣劇吳業坤得罪了她，Jinny笑言他開罪了全組人，試過整喊戴祖儀，但搞笑也是他的優點，加上大家非常熟落，不會嬲他。展鵬講到萬聖節指老婆已經準備好裝扮給他，笑言一定不會是好角色，但也覺得沒有所謂，最緊要女兒開心，照片則會好好私藏。

正在內地拍攝《反黑英雄》的傅嘉莉趕回港出席宣傳，原來阿梅造型花了3小時化妝，她說：「淨係個鼻影已經畫咗45分鐘，對眼仲要黐雙眼皮膠紙增大，條眉又要畫到好直。」 笑問活動後要趕回深圳拍劇的她可會以阿梅Look過海關，她笑說：「佳導叫我就咁返去，話相信會被網上瘋傳。但係當然唔會，我驚畀人拘留呀。」