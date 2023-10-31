孫慧雪宣布離巢無綫　結束18年賓主關係

藝人孫慧雪今日（31日）宣布離巢，結束與無綫18年賓主關係，她於社交網上載多套代表作的照片，並感慨留言：「讀完書畢業嘅第一份工，就去咗Tvb做演員，一做就做咗18年啦！喺度我學咗好多嘢，遇到好多人生導師，認識到好多知己好友，亦令到觀眾認識我，所以我非常感恩！不過人生就好似一班列車，走向唔同嘅旅程，就算幾唔捨得，呢一站，都要講再見啦！」她多謝台前幕後朋友的照顧及監製、導演的寵愛，又指由扮死屍、禮物小姐一步一步走來，未來仍會繼續迎接不同挑戰。

其實她早於2021年曾傳離巢，當時她已大方回應：「計劃完約後做喜歡的事」，故早有迹可尋，而她今年誕下細仔後未再復工為無綫拍劇，據知她離巢前的最後一套作品，為8月播畢的《寵愛Pet Pet》，她僅以客串形式演出，而她因懷孕暫別《愛．回家之開心速遞》，如今相信已無歸期。

阿雪接受東網訪問時，透露現時主力照顧兩個小朋友，加上細子剛滿100天，年紀尚小，要多花時間陪伴，更笑說：「我都會繼續手頭上工作，睇吓大家知道我完約之後，會唔會有多啲唔同類型工作邀請啦！」阿雪透露自從細仔出世後，已有不少母嬰產品工作邀請，故一直做到無停手，更預告日內將與豐胸公司續約，現時正積極瘦身：「之前坐月兩個月，呢幾個星期先正式減肥，目前成績都唔錯，減咗廿幾磅，因為要餵奶都唔敢減得太勁，亦唔可以戒太多澱粉質，但我有配合少少運動，同埋都準備開始紮肚，希望三管齊下再減多少少。」

對於效力無綫18年，阿雪不諱言也不捨：「我第一份工到依家啦，一定唔捨得，幕後同事都好多人錫我，希望江湖見啦！不過最唔捨得係歐瑞偉，因為《愛．回家之開心速遞》同佢有感情線，好多觀眾都問我幾時返去，點知未返去我就離開。」