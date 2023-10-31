被新片監製影射唔做宣傳　袁澧林對號入座：有少少誤會！

歌手馮允謙聯同袁澧林和林愷鈴今日（31日）到尖沙咀出席品牌活動，馮允謙提到日前公司在社交平台分享一條拍攝花絮，其導演疑似因鏡頭需要而截停一架正在行駛的巴士，事後被網民鬧爆行為自私及罔顧巴士司機及車上乘客安全，馮允謙受訪時稱自己剛知道，並即時認錯，他說：「自己都覺得唔應該咁，要小心處理安全問題，當時自己太專心喺拍攝上，未考慮其他細節，如果有乘客受影響，我向大家講聲對唔住。」

談及最近找來麥明詩擔任MV女主角，適逢麥明詩認愛飛機師男友盛勁為，馮允謙表示：「恭喜晒，仲係飛機師？好威呀！佢係一個好女仔、又好叻，仲好友善，拍MV時佢知我怕醜，會主動叫我摸佢隻手，所以拍得好舒服同開心。」

袁澧林提到日前到台灣拍攝金馬獎宣傳片，她透露當日與桂綸鎂、張震等人同場，令她開心不已，她表示：「好難得同啲殿堂級人物一齊同框，我拎住杯珍珠奶茶，感動到好想喊。（有冇抄牌或集郵？）我同小鎂有一齊出席活動，打過幾次招呼。」

早前電影《釀魂》監製黃永峯影射她不配合宣傳而公開炮轟，袁澧林坦言：「我諗都係講我，係有少少誤會，有人話我去咗打波，但其實我係去台灣電影節，都有媒體有報道，我自己Post嘢打亂晒時間，令人以為我去咗玩。同埋有人話我冇去拜神，咁我係開咗鏡先加入，都唔係好大件事，已經冇嘢，大家都有repost story。（監製話你以後有幾紅都唔會尊重？）我諗都係意氣說話，未來有冇合作就睇緣分，如果再嚟我會做好啲，自己都有責任，真係缺席咗某啲重要場合。我同監製有喺story互動，大家唔使放到咁大。」