馬國明派帖畀鐵馬家族獨欠鄭嘉穎　唐詩詠嘆難約齊人

藝人唐詩詠與「港隊鋼門」謝家榮今日（31日）出席24 STORAGE迷你倉宣傳活動，詩詠帶了珍貴的相簿，當中有她小時候的床照及跟家人合照。詩詠指家中有幾個膠箱的相簿：「哥哥經常都話擔心啲相會褪色或者畀蟲蛀，因為香港比較潮濕，所以要搵個地方好好收藏，迷你倉係唔錯選擇。」

她表示以前不流行迷你倉，小時候經常搬屋，每次搬屋都被迫扔掉一些珍貴的東西：「我最想留低嘅係一張被，張被好細個就用，我好唔想扔咗佢，記得屋企人扔咗我張被，我喊咗幾日，張被對我嚟講，就好似依家嘅電話咁重要，有佢先可以瞓得着，但屋企人話張被好舊怕有蟲之類。」詩詠坦言現時人愈大愈想斷捨離，但有些具記念價值的東西會一直保存，當中包括愛貓的相片、粉絲為她製作的紀念相冊以及為工作而買的昂貴鞋履，衣服方面，她稱三年內也不穿着的衫就會捨棄。

現場以露營作布置，詩詠表示曾跟哥哥一起露營，也跟馬國明拍過露營節目，她希望有機會跟「鐵馬家族」的一班兄弟姊妹去露營，講到近日馬國明與湯洛雯向「鐵馬家族」派喜帖，可惜獨欠「大哥」鄭嘉穎，她稱：「人愈大就愈難約得齊，齊唔齊人唔係重點，總之約咗就見咗先。」另外，詩詠近日開通內地社交網，她笑言是應內地粉絲要求：「都講咗好多年，有啲內地粉絲冇香港社交網，而且唔係經常嚟到香港。（為去內地發展鋪路？）只係想方便粉絲。（想唔想到內地發展？）係緣分都要睇吓有冇適合嘅工作。（有冇內地工作向你招手）都有，但因為之前貓貓唔舒服，我唔可以長時間香港，所以都係睇緣分。」