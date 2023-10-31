東冲有料到：謠言真的止於智者嗎？

古語有云：「謠言止於智者」，但對於今時今日的網絡世界，這句諺語是否依然成立呢？

近日因為KK園事件，好好的一個泰國忽然成為十分危險的地方，身邊朋友的朋友對於這個國家，總會抱着非常驚恐的態度，當知道自己身邊有人要去泰國時，總會再三叮囑：「小心呀！好危險呀！」等等說話，猶如大家要去送死一樣。

更甚的是，最近某機構在曼谷舉辦了一個很大型的盛會，從香港邀請了一班VIP到來。當中一些VIP有頭有面、廣為人識。某天大會一盡地主之誼，安排了一架私家車載某位朋友去觀光，但對方無論如何也不願上車，害怕會被車去KK園。這位大哥甚具名氣，加上是由官方機構Agent安排的車輛，但也那麼擔心，更何況一般普通遊客？

究竟這些惶恐及猜疑要何時才會消失呢？

去年香港保安局曾經講過，KK園的香港苦主全部均是墮入求職陷阱，沒有一個是在旅遊時在街上被帶走的。事實上泰國曼谷也有好多有錢的大陸人、香港人、台灣人等，要謀財的話綁架他們不是更容易嗎？老實說，住在這裏的外國人基本上跟我一樣，照舊生活如常，沒有太大惶恐。

但謠言始終是謠語，真的令大家有種望而卻步的感覺。如果真的那麼危險，香港政府或者大陸政府一定會發出旅遊警告。期望有一天這個國家和這裏的人民早日可以令大家改觀。

胡慧冲