謝安琪同老公合作搞生意　張繼聰出動古董車隊曬死老婆

藝人張繼聰與謝安琪（Kay）於2年前各自成立自家品牌，更將首度合作開設期間限定店，為迎接這項新工作，阿聰更私心邀請Kay加入古董車朋友團，一起為期間限定店拍下宣傳照，與電單車及太太一同留下倩影。

Kay透露拍攝當日烈日當空，自己決定豁出去：「平日我工作上的拍攝都比較溫文，多數係去咖啡店同書店，今次成個拍攝效果都比較粗獷有型，好設合阿聰嘅個性，對於我嚟講都係耳目一新的體驗。但拍攝感覺又好輕鬆，因為阿聰經驗老到帶領住我，加上拍攝團隊又係阿聰嘅古董車朋友團，好似感覺上就係成班朋友一齊好輕鬆去郊遊，轉頭就有好多靚相，合作非常愉快！」

對於首次合作開設期間限定店，阿聰則表示：「我個品牌一直在推介古董車文化，係屬於我哋嘅一種生活態度，將舊物同經典文化態度發揚光大，向美麗年代嘅舊物致敬。而今次Pop-up store嘅由來，當然係覺得太太個品牌一直做得好優秀，同我哋都係透過衣服同小物，去分享佢重視嘅價值同生活理念。」而Kay則讚賞老公說：「佢上次搞得好好，我自己好羨慕，又有規模反應又好，上次嘅成功吸引咗我，覺得佢係絕對嘅理想合作夥伴，一齊去開Pop-up store。」