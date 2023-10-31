NCT Dream拍廣告冇錢收　SM事務所宣布同品牌解約

韓國人氣男團NCT Dream今年1月起擔任某休閒服裝品牌的代言人，所屬的SM事務所昨日（30日）發聲明指品牌遲遲未支付廣告代言費，故已向有關方面提出解約。

SM在聲明中指他們是於2022年與品牌簽約，NCT Dream之後為品牌拍攝廣告，但品牌沒有按合約條款支付約定的廣告演出費，即使他們已多次提出要求，品牌仍沒有支付費用，但仍繼續使用NCT Dream的照片作宣傳用途。

SM又指品牌今年5月在未達成協議之下宣布舉行簽名會，因是品牌單方面的決定，他們不能參加活動，而事務所為了保護藝人的權益，以及為免令粉絲混亂，已於今年6月要求品牌停用所有NCT Dream的廣告，並已提出解除合約，但直至本月中，品牌仍在官網及社交網公開NCT Dream的廣告照宣傳新產品，又用NCT Dream的明信片做贈品，更發聲明堅稱與NCT Dream的合約依然有效。

而事務所考慮到有不少粉絲一直很期待簽名會舉行，故很想與品牌達成協議，讓簽名會可以圓滿舉行，但品牌方面卻一直推卸責任及提出無理要求，令他們認為已無討論價值：「品牌現在舉行的推廣活動和NCT Dream完全無關，希望不會再有粉絲蒙受損失。」