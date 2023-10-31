蔡卓妍心郁郁買南區樓　衛詩雅拉隊睇新盤

向來愛儲磚頭的蔡卓妍（阿Sa）日前現身英皇港島南海景住宅樓盤「澄天 SouthSky」展銷廳，阿Sa被問到是否被最新公布的樓市減辣招數吸引，激起買樓念頭？她指因自己從小便生活於南區，對該地區充滿好多童年回憶，再加上，樓盤特色戶有自置樓梯直上天台，私隱度高，所以都「心郁郁」。

阿Sa經常於社交平台分享日常生活趣事，而家中無敵大海景往往成為焦點。她亦認為：「近海景真係選擇居所嘅一個加分點，可以增強空間感之餘，仲可以加啲設計將景色融入家中。」

除了阿Sa身體力行支持公司，英皇娛樂一眾藝人自行組織「星級睇樓團」前來睇盤，衛詩雅、周家怡、泳兒、許靖韻帶隊洪助昇、黎展峯、黎峻、艾妮、朱天、郭思及劉若寶一行11人積極撐場。作為項目大使的衛詩雅更落足牙力Sell自己人，而同場的Angela早於 2017年已入手自己公司樓盤，今次對公司新盤都深感興趣，更即場決定入票再度支持，她表示：「幾年前成功買到公司旗下樓盤上車做業主，今次同上次一樣都係睇完盤覺得好吸引忍唔到手，上次買咗一房單位，今次心儀兩房單位，希望愈住愈大，愈來愈好！希望抽到啦！」

眾星睇樓，英皇副主席楊政龍更親自帶隊介紹項目示範單位，而英皇主席楊受成都在場，一眾藝人即向楊受成起哄，希望安排新盤作為公司宿舍，他即搞笑回應：「多謝幫襯！」至於項目大使衛詩雅亦落足嘴頭向眾人力Sell，由藝人變身「最強Sales」，相當落力。