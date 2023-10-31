新Mac登場　怪物級效能？

Apple自從自家研發M系列晶片後，更新周期愈來愈密，日前再宣布推出M3、M3 Pro及M3 Max三款新晶片，為業界首款採用3nm製程打造的個人電腦晶片系列，較M1晶片快達2.5倍，GPU效能也提升65%。而有了新晶片，全新MacBook Pro及24吋iMac也隨之登場。

新版MacBook Pro提供14吋及16吋版本，最高可選擇M3 Max晶片，比之前採用M1 Max的版本快2.5倍，比配備最快速Intel處理器的型號更快上11倍。全線配備Liquid Retina XDR屏幕、1,080p相機及六喇叭音響系統，電池使用時間22小時，並在銀色及太空灰色以外，首度提供太空黑機身，藉此減少指紋。

至於24吋新iMac在M3晶片加持後，則比採用M1晶片的上一代快2倍。內置4.5K Retina屏幕，帶來1,130萬像素及超過10億種顏色，同時支援最新Wi-Fi 6E無線技術，下載速度快2倍。其他配套包括1,080p相機、六喇叭音響系統及錄音室級數咪高風等。一體成型機身僅11.5mm厚，提供綠、黃、橙、粉紅、紫、藍與銀7色。全新MacBook Pro及iMac即日起接受訂購，並於11月7日開始出貨。

同場加映：猿人筆電來襲

ASUS近年密密Crossover，最新合作對像是潮牌BAPE，聯手推出手提電腦Vivobook S 15 OLED BAPE限定版，機身配有猿人迷彩黑與迷彩銀圖案，並隨機附送BABY MILO公仔、無線滑鼠、手提電腦袋及貼紙組等一系列獨家配件。