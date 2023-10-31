莫文蔚化身貓女「莫貓寶貝」　強勢推出漫畫及原聲帶

為慶祝出道30年，日前莫文蔚（Karen）分別在香港及北京舉辦了出道30周年紀念的「莫后光年」展覽，展覽運用前衛科技的方式來展出之前的作品，望達到超越時間空間的感覺。展覽中特地安排了一個區域，介紹她以環保、保護野生動物的概念所設計出的超級英雄角色「莫貓寶貝」。Karen表示：「『莫貓寶貝』喺日頭係超模，夜晚就變身為戴着面罩去保護地球、愛護野生動物嘅超級英雄，幾年前我已經開始為呢個角色繪製漫畫、錄製主題曲，呢個角色喺我嘅《絕色》演唱會上現身過，依家會將『莫貓寶貝』嘅漫畫重新排版集結成冊，將歌曲匯集成『莫貓寶貝三部曲』，以錄音帶加漫畫套裝形式發行，限量500套，每套都有編號，增加收藏價值。」

她同時表示，漫畫流傳已久，所以在設計上，漫畫書特地選用比較古樸感的紙質印製，音樂原聲帶的部分就採用錄音帶製作，又謂：「其實我出道嘅時候，市面上仲有錄音帶，我前2、3張專輯都發行過錄音帶。呢幾年大家聽音樂嘅方式從實體嘅錄音帶、CD到現在數位串流，依家又流行番黑膠、錄音帶。」她覺得音樂本身是不變，只有分享音樂的方式在變，所以這次搭配漫畫就決定將音樂原聲帶以復古感的錄音帶來製作。

「莫貓寶貝三部曲」原聲帶裡，特別的是還收錄了多段由她親自彈奏的貝多芬《月光奏鳴曲》。她笑說：「細個時學過鋼琴好多年，之前疫情期間喺屋企，為咗打發時間又重新練番鋼琴。後來開工後喺錄音室見到一座鋼琴，錄音空檔時就去彈奏下，再聽大家嘅建議將琴聲錄咗落嚟。到依家發行呢張三部曲，因為《月光奏鳴曲》喺漫畫故事裡係好關鍵元素，所以就擷取咗一啲演奏片段放喺原聲帶度。」

她希望能透過「莫貓寶貝」故事、歌曲來傳達環保、愛護動物的信念，她開心謂：「創造咗呢個個角色後，可以天馬行空咁幫我寫故事、畫漫畫，可以好似拍電影咁幫我製作音樂原聲帶，嚟緊我仲希望以我為主角製作音樂劇！」