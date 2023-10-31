George＠P1X3L生日　逐一為粉絲簽名拍照無以為報

環球男子組合P1X3L成員George（歐鎮灝）本月25日25歲生日，近百粉絲（下稱Pandas）有心思為他舉行了生日會，集合回憶展覽與「拍手會」於一身的派對，充滿紀念意義。

場內布置了George的回憶展覽作為打卡區，有人形紙板、主題照片等，設計成一個夢幻花園場景。派對中有粉絲互動環節，包括George逐一與Pandas「拍手」（high five），玩問答遊戲，更戴起了粉絲提供的公仔頭飾給粉絲任影，他表示：「今年好開心可以同粉絲慶祝生日，終於有機會可以同一班喺背後支持我嘅人面對面交流，希望下次可以傾耐啲偈！」

George感激Pandas的出席，故以逐一簽名和合照作回報，其中有幸運粉絲與偶像一起吃蛋糕。他說：「今年生日好簡單咁度過，就咁同一班好朋友食餐飯，年紀增長就唔係太想大肆慶祝生日。」臨近年尾，他盼望明年各方面都能夠進步：「希望嚟緊呢年我做任何事都可以出盡100%努力！繼續做好P1X3L團歌，期待下年有好消息帶畀大家。除咗唱歌之外，我都想進修演戲，向拍攝電影拍攝呢個目標進發。」