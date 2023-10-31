陳茵媺預計濕身打定底　連詩雅被嘲師奶愛煲劇

藝人陳茵媺、周嘉洛、游嘉欣、蔣祖曼等人組成的「羅密歐與祝英台」隊，與周吉佩、吳業坤、連詩雅、谷婭溦等組成的「周吉佩邀請隊」晚上在將軍澳電視城錄影《獎門人台慶感謝祭》對壘。

首次上遊戲節目的陳茵媺，未玩已經先興奮，直言心情緊張，老公陳豪叫她要放輕鬆，自己已準備好泳衣打底準備好要玩遊戲濕身，但對硬食忌廉變花面貓則有保留，笑言未ready。茵媺覺得玩遊戲節目也是新嘗試，但笑言對所有環節也沒有信心，但會豁出去玩，她笑說：「最想玩開口中，反正都聽唔明，都係估。」

人夫吳業坤與人妻連詩雅直言瞄準節目的家居獎品，要好好貢獻屋企。連詩雅表示有棒吳業坤《香港人在北京》場，但遭取笑，吳業坤說：「係呀，師奶都係鍾意睇電視。」她則唔認是師奶。連詩雅講道早前在內地開演唱會跳開花舞被狠批舞技，她直認𣎴足說：「自己會努力進步，下次開show會跳得好啲。可能準備不足，綵排覺得有7、8成，上台一緊張就減分，雖然入咗行咁多年，但係都覺得跳舞係好難，但係自己都想挑戰吓，冇理由因為少少挫折而放棄，下次開show會再跳。問到家樂可有安慰？她說：「佢話喺屋企練嗰陣跳得好啲，冇上台嗰陣咁緊張。」吳業坤則自嘲跳舞可以向他借鏡，笑言跳了10多年也是幼稚園級，又提議兩人可以一齊跳舞：「一齊開花，花開富貴。」