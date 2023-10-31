人妻蔡穎恩孖林皓霆搞「衫P」　突破超友誼關係

人妻蔡穎恩（Evelyn）與時尚達人林皓霆（Charles）籌備接近一年的網上時裝節目《衫P》終於面世，將於全新頻道「Highlighter橫間道」首播。為每集節目星級嘉賓打造全新形象，由設計主題、邀請嘉賓、服裝造型、安排場地都親力親為。

節目開播在即，Evelyn與Charles拍攝宣傳照，大玩Y2K風格，尤其髮型非常搶眼。Charles指新節目誕生要感謝經理人獨具慧眼，他說：「多謝佢發掘到我鍾意講嘢嘅潛能，老實講，我之前擔心自己點樣對鏡頭講咁多嘢，平時工作對鏡頭只係影相，或者拍片講兩句，真係無諗過自己可以主持一個節目，拍完《衫P》之後，原來我咁enjoy（享受）鏡頭前講嘢，同埋亂噏嘢。」又揚言「成就解鎖」打開「亂噏嘢」封印，從此講唔停，甚至經常被Evelyn投訴要他收聲。

攻讀時裝設計出身的Evelyn開心可學以致用，坦言最初擔心自己應付不來，感謝拍檔Charles和團隊努力，難題逐一解決。她說： 「尤其係搵衫、襯衫，每集嘉賓服裝嘅概念，都係我同Charles一齊度出嚟，有一種好似返學做project嘅感覺。」Charles說：「呢個節目好似為我同Evelyn度身訂造。（點解叫《衫P》？）我自己好想玩『衫P』，哈哈，個個都鍾意玩3P架啦，三個人一齊走入間房，閂埋門然後攞晒啲衫出嚟開P⋯⋯係衣服嘅『衫』呀！其實最初我都驚呢個名太踩界，個名又『3P』又有人妻，老闆會唔會唔接受？但同事們好鍾意。」

經過今次合作，Evelyn坦言與Charles感情一日千里，火速由朋友升格家人，她說：「我哋變成戰友，比好朋友關係更好，有時做朋友會考慮佢得唔得閒聽電話，但我有事會諗都唔諗直接打電話畀佢，佢升格做家人，我就嚟開始會發佢脾氣。」