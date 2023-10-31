Tyson Yoshi深情剖白　直言「脫粉」比分手更痛

獨立音樂唱作人Tyson Yoshi繼《Christy》、《I Dont'Give A Part II 》及《Better》後，與MADBOII再度強強聯手共同創作新歌《你不會一輩子的愛上我》。雖然《你》曲表面上是一首情歌，但對象並非Tyson女友Christy，而是他寫給 Fans的「深情剖白」，道盡他對Fans的感激，縱然過程中有人選擇分道揚鑣，但依然是他生命中的珍貴回憶，同時亦希望自己成為歌迷心目中的「獨家記憶」。

Tyson從2018年出道至今，經過5個年頭，音樂由「地下」走到「地上」，Fans人數與日俱增的同時，卻有一些熟悉的面孔失去了蹤影，因而啟發他創作出《你》歌。他於數個月前在社交網站上載曾在細場開騷的黑白照片，伴以新歌歌詞及錄音，並寫道：「When they said 『I like the old Tyson Yoshi better』、『佢以前underground正啲，依家不了』，I mean it is what it is，I’m glad that we met tho……突然有感而發，有靈感…Not a bad idea for a love song haha！有時都會諗，嗰幾位以前成日出現嘅朋友都好耐冇見過啦，你哋過得幾好嗎？無論點都好，感謝你哋喺我人生中出現過！」

Tyson憶述當年在地下音樂界嶄露頭角時，曾與一些歌迷相熟，也認得「老是常出現」的面孔，但隨着其知名度增加，部分「忠粉」卻流失了，感覺像分手一樣！他直言重視每一位歌迷的支持，但深明人生有時、聚散有時是成長必經階段，某些相遇與分開已成為其音樂之路的一部分。Tyson說：「可能我嘅音樂風格喺佢哋眼中已經改變了，又或者佢哋好似小時候嘅我一樣，唔鍾意聽稍為有名氣嘅歌手唱歌，很正常吧！正如佢哋曾跟我說過：『我會一直支持你！』，但或者幾年後，甚至幾個月後，可能對我嘅音樂，或者對Tyson Yoshi作為一名歌手失去興趣，呢個係好自然嘅事。」