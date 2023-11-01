星玄︱余思霆重返選美舞台　低胸高衩裙索過得獎佳麗

話咁快又到新一月，11月有藝人陳欣茵強勢加盟「嘉賓主持」！率先喺《玄機》同大家講解生肖運程、需要留意嘅事宜仲有強運小貼士！擁有34D索爆身材嘅欣茵，先後主持過《#後生仔傾下計》、《學是學非》等節目，早排離巢TVB係希望轉換一下新環境，發掘多啲不同嘅自己，同埋實踐自己嘅夢想，想多啲見到佢，就要多多支持節目啦！

今日係11月1日，幸運星係金牛座，得到好運氣加持，能夠喺職場競爭中佔盡優勢。前華姐冠軍余思霆就係金牛座，樣靚身材正嘅佢，早前就返美國為《2023美國華裔小姐競選》擔任主持，當晚佢就着粉紅色超低胸高衩裙，大晒33C好身材同長腿，分分鐘仲索過一班得獎佳麗。經常大晒水着照，近期愛上滑水嘅佢又派福利喇，着上彩藍比堅尼Top配襯短裙仔，滑得有姿勢有實際，雖然思霆依家仲係單身，不過就有愛犬陪伴，連滑水都帶埋佢去，難怪網友個個都話想做佢隻愛犬呀，可以伏喺思霆心口吖嘛，今日有好運氣加持，做乜都順順利利呀。

今日亦係農曆九月十八，宜祭祀、作灶、安床，最旺生肖係虎，屬虎嘅你事業旺，有想法有目標，事業上獲貴人賞識。梁朝偉就係屬虎，早排佢就喺《威尼斯電影節》獲得「終身成就金獅獎」，佢唔單止拎過5次金像影帝、3次金馬影帝，嚟緊仲會憑電影《無名》提名金雞獎「最佳男主角」，今次亦都係佢第一次入圍金雞影帝，假如挑戰成功，就係首位「三金影帝」，話你今日事業旺，可能就係講緊達成影壇大滿貫。