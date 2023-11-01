【是日通勝】

農曆九月十八

癸卯年 壬戌月 癸亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、作灶、安床

忌：嫁娶、詞訟、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：9、18、29

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

金牛座：得到好運氣加持，能在職場競爭中佔優勢。

雙子座：財運有點糟糕，勿因金錢損失而迷失自己。

巨蟹座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

獅子座：只要言行對得住良心，遇上瘟神也不用怕！

處女座：身心狀態差，宜檢討作息習慣，不要熬夜。

天秤座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

天蠍座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

人馬座：事業運不錯，但財運平平，花錢務必審慎。

山羊座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

水瓶座：別做低頭族了，長時間玩手機易損害視力。

雙魚座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）蛇 多阻滯

鼠：能把壓力轉化為動力，有利事業發展。

牛：小心處理錢銀交易，投資忌輕舉妄動。

虎：有想法，有目標，事業上獲貴人賞識。

兔：工作認真，表現優異，回報令你滿意。

龍：收入不錯但開支也不少，要好好理財。

蛇：是日沖煞，運勢低迷，生活不太如意。

馬：工作上遇到許多挑戰，讓你勞心勞累。

羊：財務轉虧為盈，毋須為物質生活操心。

猴：千萬別胡言亂語，以免惹來是非之爭。

雞：頭腦清晰，有利讀書，容易取得佳績。

狗：桃花運極佳，單身者易遇到心儀異性。

豬：有失財的可能，必須保管好隨身物品。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

「百家被」佑平安

俗語說：「縫百家被，穿百家衣」，用不同布料拼縫製作的被子或衣服，稱為「百家被」或「百家衣」，傳統上贈送百家被給新生嬰兒，象徵得到百家百戶的祝福，在中國早期的社會，父母或長輩甚至會親手縫製，希望保佑小孩平安長大，是疼愛小孩的象徵。

縫製拼布的工藝歷史悠久，據說最早源於古埃及和中國北方地區，主要是為了禦寒而出現。在中國早期農業社會，基層百姓普遍並不富裕，但生兒育女是人生大事也是天大喜事，加上當時鄰里關係較為親密，家中有小孩出生，親戚朋友都會上門祝福，並送上手掌大小的布料，小孩母親收集到不同花式的布料，親手將它們縫起來，然後給小孩做成衣服或被子。

用這種拼布做成的衣服稱為「百衲衣」或「百家衣」，被子則稱為「百衲被」或「百家被」，象徵小孩穿着各家祝福的衣服，或蓋着被子長大，納取百家之福，長命百歲。

現在要從一百個親友收集不同的布料當然並不容易，但隨着傳統習俗的演變，也可以使用百塊不同布料製成的百家被，同樣可以保留百福、百壽及百喜的意思，玄學上也可以為小孩祈福擋煞，保佑他們平安長大，福星高照。