平胸女都有春天！周冬雨成性感内衣代言人　章子怡落力谷出小山丘

娛樂圈有唔少女星憑着傲人上圍備受觀眾關注，成功入屋。雖然如此，但網上有個講法「胸不平何以平天下」，所以都依然有好多平胸女星唔靠「胸器」都成功闖出一片天！

周冬雨

講到平胸女明星，想必大家都會想到「三金影後」周冬雨，身材嬌小嘅佢，加上平平無奇猶如A4紙嘅身材，成日都被網民打趣指係「小孩身材」。之前佢出席活動時以性感低胸露腰晚裝亮相，怎料精心打扮卻遭網民直言好似小朋友着大人衫，格格不入，冇胸又冇腰，身材睇頭欠奉。另外佢曾成為性感內衣品牌嘅代言人，與同為代言人嘅楊冪產生強烈對比。雖然網民對此引起爭議，不過品牌就發文力撐：「在自然不迎合的狀態下，展現由內而外散發的獨特魅力，這就是性感。」

薛凱琪

藝人薛凱琪（Fiona）出道逾20年都仍然少女味濃，被網民盛讚保養得宜，同初入行時冇太大變化，而同樣20年千載不變嘅仲有佢嘅永恒iPad胸，無論佢穿上任何性感造型，佢嘅胸前依然都係咁平平無奇。即使係中門大開，都只能晒佢嘅排骨身形，不過對於自己嘅平胸，佢就表示胸大有胸大嘅靚，平胸亦有平胸嘅靚。

王菲

樂壇天后王菲喺歌唱實力上當然毋庸置疑，但原來天后都有缺點，就係佢身材單薄，胸前更可以話係一馬平川，毫無睇頭。天后嘅身材咁多年嚟都冇變過，即使生完小朋友，胸部都冇出現二次發育嘅情況，一如既往地平平無奇。不過相當有個性嘅佢絲毫唔介意被網民嘲笑自己，曾經係一次活動中仲開玩笑自嘲，對住隔籬嘅大隻男模打趣道：「你比我大！」仲要伸出鹹豬手摸男模嘅胸部。

章子怡

章子怡平胸就係人盡皆知，佢係初入行時，就因為排骨身材而被網民嘲笑身材冇料。不過佢一於懶理仲成日挑戰性感造型，大晒自己嘅iPad胸。雖然佢胸部平坦，但出席活動時，都有辦法咁谷出小山丘！加上佢自身氣場強大，都足以吸引眾人目光。

舒淇

唔少女星為了追求苗條身材，經常都會減肥瘦身，自然就連胸都減走埋。性感女星舒淇就係其中一個，相比起其他平胸女星，佢曾經都擁有過B Cup上圍。但因為佢近年沉迷於追求纖瘦身材，不斷健身Keep Fit，令澎湃上圍都變成平胸。曾喺活動時穿上貼身Deep V晚裝嘅佢，B級上圍消失不見，反而露出明顯嘅胸骨，無論側面抑或正面，都係昔日「峰」光不再。