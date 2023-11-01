蔡依林單身7年罕有提感情事：對愛渴望又遺憾

台灣天后蔡依林（Jolin）日前（30日）喺社交網晒出新歌《Someday,Somewhere》嘅封面相，並語帶雙關咁同粉絲「傾感情」。Jolin寫道：「愛情，是件奢華的奢侈品，此時，佩戴上它的我，得到了全世界的注目，明明知道，終有摘下的一天，此刻，我仍想痛快地說愛。」另外仲附2個愛心道：「一封來自未來的信。」、「給現在的你。」

事實上，Jolin呢首新歌亦係台劇《此時此刻》嘅主題曲，並且係繼去年為電影《關於我和鬼變成家人的那件事》主題曲《親愛的對象》獻唱後，再次為戲劇作品獻聲，而新歌甫一面世亦吸引咗上萬粉絲朝聖外，仲有唔少粉絲留言希望Jolin將新歌加入明年嘅巡唱歌單。

而為咗創作呢首新歌，總導演連奕琦更同Jolin相約分享故事及劇本，並建議Jolin以天使嘅角度喺人群中，靜靜咁觀察都市人嘅愛情故事。最後，Jolin亦用佢細膩嘅心思及驚人嘅觀察力，寫出呢首唯美得嚟又帶啲遺憾嘅抒情歌，Jolin表示：「這首歌寫下對愛很渴望，又有一點遺憾無法在當下說出想說的話；是一種未來的自己在跟現在的自己輕聲傾訴的感覺，希望大家可以一起用心感受這十個愛的故事。」