娛圈單打︱紅鸞星動排住嫁　響應生B冇有怕

話咁快，2023年又嚟到尾聲，今年唔知係咪紅鸞星動，娛樂圈喜事重重，女明星排住隊出嫁。繼花旦黃智雯結束愛情長跑同圈外男友拉埋天窗、黃心穎同泥鯭有情人終成眷屬，就連昔日好姊妹湯洛雯都即將下嫁馬國明；至於一眾小花如陳嘉慧、蔡嘉欣等，或披起嫁衣成為幸福人妻，或高調待嫁好不風騷。

「十優港姐」麥明詩（Louisa）都唔執輸，甜絲絲鬆口承認想結婚，對象當然係一直傳出撻着的高大機師盛勁為啦。之前冇正式承認拍拖的Louisa，唔止公開叫男友做BB，仲不諱言有仔趁嫩生，婚後想生足4個。適逢政府豪派兩萬元鼓勵生育，佢計劃可以攞到8萬蚊喎！

枉好事之徒仲揶揄政府派錢谷B呢條橋唔Work，家陣連十優港姐都響應，儼然最佳代言人，真係好過高官講到口水乾。何況Louisa咁優質，將來仔女肯定都係高材生兼省鏡過人，話唔定又可以生個港姐為港爭光。

嗱，響應政府呼籲又點止Louisa，連視后胡杏兒都話可以考慮吓。久未在港露面的她，除了Fit爆現身，仲自爆老公好恨追多個女。眾所周知，視后已是三子之母，生極都係仔，羨煞許多人，但杏兒就話最怕下一胎都係仔，所以目前仲係心大心細！佢笑言為咗政府兩萬蚊，唔排除可以努力吓，哈！

仲有仲有，好勝心穎都話恨生B，誓要將政府兩萬蚊袋袋平安咁話！一直有傳心穎同泥鯭「雙喜臨門」，但婚禮當日呢位動人新娘子依然Fit到漏，完全零孕味。可能過多一排，大家就會聽到好消息！