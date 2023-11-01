導演爆電影公司為求荷爾芭莉加盟《變種特攻》出動假劇本

奧斯卡金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）曾在《變種特攻》（X-Men）4次飾演超級英雄「暴風女神」一角，而曾執導《變種特攻：異能第一戰》（X: First Class）的英國導演馬修域漢（Matthew Vaughn）最近受訪爆電影公司為求荷爾回歸第3集《變種特攻：兩極爭霸》（X-Men: The Last Stand）而出動假劇本來騙她入局！

馬修表示原本電影邀請他執導第3集，而當時荷爾並未簽約接拍，只得「狼人」曉積文（Hugh Jackman）及其餘幾個主要演員落實回歸，他表示當時去了其中一個電影高層的辦公室並發現一個新的第3集劇本，那個劇本明顯比原劇本豐富，見到加入了「暴風女神」個角色，講她利用超能力拯救非洲的飢餓兒童。馬修說：「我當時問：『呢個係咩嚟？』佢哋即回答：『哦，呢個係荷爾芭莉個劇本。呢個係佢（荷爾）想要嘅劇本，佢一簽約我哋就會丟個劇本。』換句話說，即係佢哋老作一場荷爾想要嘅戲嚟引佢簽約。」馬修表示就是因為他不喜歡電影公司的「手法」而最終辭拍《變》。暫時荷爾並未有回應被「混」事件。