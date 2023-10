導演爆電影公司為求荷爾芭莉加盟《變種特攻》出動假劇本

奧斯卡金像影后荷爾芭莉(Halle Berry)曾在《變種特攻》(X-Men)4次飾演超級英雄「暴風女神」一角,而曾執導《變種特攻:異能第一戰》(X: First Class)的英國導演馬修域漢(Matthew Vaughn)最近受訪爆電影公司為求荷爾回歸第3集《變種特攻:兩極爭霸》(X-Men: The Last Stand)而出動假劇本來騙她入局!

馬修表示原本電影邀請他執導第3集,而當時荷爾並未簽約接拍,只得「狼人」曉積文(Hugh Jackman)及其餘幾個主要演員落實回歸,他表示當時去了其中一個電影高層的辦公室並發現一個新的第3集劇本,那個劇本明顯比原劇本豐富,見到加入了「暴風女神」個角色,講她利用超能力拯救非洲的飢餓兒童。馬修說:「我當時問:『呢個係咩嚟?』佢哋即回答:『哦,呢個係荷爾芭莉個劇本。呢個係佢(荷爾)想要嘅劇本,佢一簽約我哋就會丟個劇本。』換句話說,即係佢哋老作一場荷爾想要嘅戲嚟引佢簽約。」馬修表示就是因為他不喜歡電影公司的「手法」而最終辭拍《變》。暫時荷爾並未有回應被「混」事件。