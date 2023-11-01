新片角色難度高　阮經天壓力大到想棄演

金馬影帝阮經天(小天)闊別13年再參演黑幫電影《周處除三害》，更憑該片成為下月尾舉行的台灣金馬獎影帝大熱！戲中飾演身患絕症重犯的小天，角色心理變化及情緒起伏，演繹難度比動作場面甚至更高，故小天每次拍攝均用盡全力去演，令心靈上消耗十分大。

雖然要應付連場動作場面，體力亦迫到極限，但小天認為演繹角色跨度極大情緒，反而令他更難受，他眼泛淚光表示：「拍到中後期的時候，有一次我真的崩潰了，我想：『媽呀，我真的不想做了』。我覺得壓力很大，不是這部戲給我壓力，是演這個人的壓力太大，這個人太不快樂。」而拍攝結局當天，小天一直維持沉鬱氣場，令與他演對手的王淨還未等及開始拍攝，只看見他已忍不住哭出來，小天見狀即上前安慰。

導演黃精甫憶述首次與小天聯絡時的情景，他說：「我記得當時他正確診，待在家中，不能出門，整個人的狀態很不好。談話中，我了解到那種不好的狀態不單單指身體，而是身心俱疲。掛線之前，我非常沒禮貌的說了一句：『小天，你能不能保持這樣，等拍完這個戲再好起來！』他輕輕笑了一下：『好呀！』他眼眶泛紅，我鼻子一酸，劇本裏面的角色就是他了！」