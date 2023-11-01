1分鐘測試 從面形特徵找出穿搭風格
2023年11月01日 12:00
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每個人的五官都不一樣，但如果能找到自己五官的特點，就可以更輕鬆選擇適合自己的風格，最近網上瘋傳的1分鐘「五官風格測試」就能讓你找出對應的妝容風格，一起來做做看吧！
Q1：面形
A：面形偏圓、鵝蛋臉，線條不明顯
B：面形較方、較長，稜角分明
Q2：下巴
A：下巴較短
B：下巴較長
Q3：眼睛
A：眼睛較大
B：眼睛較小
Q4：鼻子
A：鼻梁較低
B：鼻梁較挺拔
Q5：嘴巴
A：嘴巴小
B：嘴巴大
Q6：面部肉感比例（以下開始改選C/D選項）
C：面部線條較柔和、圓潤，偏肉感
D：面部骨感強烈，輪廓線立體分明
Q7：眼形
C：眼形圓鈍，縱向較平均值更寬
D：眼形較細長，橫向較寬
Q8：眼皮
C：雙眼皮
D：單眼皮
Q9：鼻形
C：鼻形較寬、鼻頭圓潤飽
D：鼻形較窄，鼻頭小而尖
Q10：唇形
C：嘴唇厚而飽滿，唇峰或唇珠較明顯
D：嘴唇較薄、唇形偏向直線
做完以上10條題目，可以計算你的答案中哪兩個字母最多，再根據以下的分析，選出最適合你的風格。
A及C：甜系
甜系的女孩適合日系或韓系的風格，尤其適合甜美少女風或清新純欲風，妝容上可以配上偽素顏妝容，或者是充滿透明感的日系妝容。
A及D：鹽系
鹽系的女孩給人一種帥氣的感覺，所以可以嘗試小清新少年感的休閒中性穿搭，或者是韓系知性風，例如高層次鎖骨髮配上清透妝容，簡單利落就可以散發出鹽系魅力。
B及C：苦系
苦系的女孩多帶點成熟、知性，給人一種優雅清冷的感覺，所以妝容上可以參考清冷感的妝容、古典妝容，比較乾淨的底妝配上低飽和的色彩眼影，更能凸顯自身五官風格散發出的優雅氣息。
B及D：辣系
擁有深邃五官且非常有氣場的辣系女孩，適合歐美、復古風，可以選擇露腰的短版上衣，妝容部分可以配上微煙熏妝、貓系妝等，可以在臉上大膽嘗試各種妝容！