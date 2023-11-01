1分鐘測試　從面形特徵找出穿搭風格

每個人的五官都不一樣，但如果能找到自己五官的特點，就可以更輕鬆選擇適合自己的風格，最近網上瘋傳的1分鐘「五官風格測試」就能讓你找出對應的妝容風格，一起來做做看吧！

Q1：面形

A：面形偏圓、鵝蛋臉，線條不明顯

B：面形較方、較長，稜角分明

Q2：下巴

A：下巴較短

B：下巴較長

Q3：眼睛

A：眼睛較大

B：眼睛較小

Q4：鼻子

A：鼻梁較低

B：鼻梁較挺拔

Q5：嘴巴

A：嘴巴小

B：嘴巴大

Q6：面部肉感比例（以下開始改選C/D選項）

C：面部線條較柔和、圓潤，偏肉感

D：面部骨感強烈，輪廓線立體分明

Q7：眼形

C：眼形圓鈍，縱向較平均值更寬

D：眼形較細長，橫向較寬

Q8：眼皮

C：雙眼皮

D：單眼皮

Q9：鼻形

C：鼻形較寬、鼻頭圓潤飽

D：鼻形較窄，鼻頭小而尖

Q10：唇形

C：嘴唇厚而飽滿，唇峰或唇珠較明顯

D：嘴唇較薄、唇形偏向直線

做完以上10條題目，可以計算你的答案中哪兩個字母最多，再根據以下的分析，選出最適合你的風格。

A及C：甜系

甜系的女孩適合日系或韓系的風格，尤其適合甜美少女風或清新純欲風，妝容上可以配上偽素顏妝容，或者是充滿透明感的日系妝容。

A及D：鹽系

鹽系的女孩給人一種帥氣的感覺，所以可以嘗試小清新少年感的休閒中性穿搭，或者是韓系知性風，例如高層次鎖骨髮配上清透妝容，簡單利落就可以散發出鹽系魅力。

B及C：苦系

苦系的女孩多帶點成熟、知性，給人一種優雅清冷的感覺，所以妝容上可以參考清冷感的妝容、古典妝容，比較乾淨的底妝配上低飽和的色彩眼影，更能凸顯自身五官風格散發出的優雅氣息。

B及D：辣系

擁有深邃五官且非常有氣場的辣系女孩，適合歐美、復古風，可以選擇露腰的短版上衣，妝容部分可以配上微煙熏妝、貓系妝等，可以在臉上大膽嘗試各種妝容！