1分鐘測試　從面形特徵找出穿搭風格

2023年11月01日 12:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    每個人的五官都不一樣，但如果能找到自己五官的特點，就可以更輕鬆選擇適合自己的風格，最近網上瘋傳的1分鐘「五官風格測試」就能讓你找出對應的妝容風格，一起來做做看吧！
    Q1：面形
    A：面形偏圓、鵝蛋臉，線條不明顯
    B：面形較方、較長，稜角分明
    Q2：下巴
    A：下巴較短
    B：下巴較長
    Q3：眼睛
    A：眼睛較大
    B：眼睛較小
    Q4：鼻子
    A：鼻梁較低
    B：鼻梁較挺拔
    Q5：嘴巴
    A：嘴巴小
    B：嘴巴大
    Q6：面部肉感比例（以下開始改選C/D選項）
    C：面部線條較柔和、圓潤，偏肉感
    D：面部骨感強烈，輪廓線立體分明
    Q7：眼形
    C：眼形圓鈍，縱向較平均值更寬
    D：眼形較細長，橫向較寬
    Q8：眼皮
    C：雙眼皮
    D：單眼皮
    Q9：鼻形
    C：鼻形較寬、鼻頭圓潤飽
    D：鼻形較窄，鼻頭小而尖
    Q10：唇形
    C：嘴唇厚而飽滿，唇峰或唇珠較明顯
    D：嘴唇較薄、唇形偏向直線
    做完以上10條題目，可以計算你的答案中哪兩個字母最多，再根據以下的分析，選出最適合你的風格。
    A及C：甜系
    甜系的女孩適合日系或韓系的風格，尤其適合甜美少女風或清新純欲風，妝容上可以配上偽素顏妝容，或者是充滿透明感的日系妝容。
    A及D：鹽系
    鹽系的女孩給人一種帥氣的感覺，所以可以嘗試小清新少年感的休閒中性穿搭，或者是韓系知性風，例如高層次鎖骨髮配上清透妝容，簡單利落就可以散發出鹽系魅力。
    B及C：苦系
    苦系的女孩多帶點成熟、知性，給人一種優雅清冷的感覺，所以妝容上可以參考清冷感的妝容、古典妝容，比較乾淨的底妝配上低飽和的色彩眼影，更能凸顯自身五官風格散發出的優雅氣息。
    B及D：辣系
    擁有深邃五官且非常有氣場的辣系女孩，適合歐美、復古風，可以選擇露腰的短版上衣，妝容部分可以配上微煙熏妝、貓系妝等，可以在臉上大膽嘗試各種妝容！