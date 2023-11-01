MIRROR主題樂園與民同樂　姜濤攰爆玩到面青勁寵粉

人氣男團MIRROR今日早上到樂園出席《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》，與約12000位粉絲歡聚及大玩機動遊戲，一同慶祝成團5周年。MIRROR隊長楊樂文（Lokman）表示今天5周年紀念十分開心，最開心可以包場跟大班粉絲一同慶祝，副隊長江𤒹生（AK）則表示之前來過樂園拍攝，但當時沒有人，今天則很期待與粉絲玩機動遊戲。

鏡仔亦分享最愛玩的機動遊戲， Lokman表示想玩過山車， 王智德（Alton）想玩咖啡杯，因為可以轉得很快，問他想跟那位隊友一起轉？他笑言來者不拒；陳瑞輝（Frankie）則表示想坐泰山船，因之前要排很耐隊，至於呂爵安（Edan）就希望可以玩最刺激的灰熊山谷，而陳卓賢（Ian）因心臟有事，所以不能玩機動遊戲，但他表示會跟鏡粉一起行街購物及品嚐美食。

問隊友當中誰人最大膽？他們一致推舉Jeremy，而Jeremy則表示甚麼機動遊戲都想玩，但就投訴隊友們不願意跟他玩，Anson Lo聞言即舉手表示願意跟他一起玩，問他會否擔心玩到嘔？Anson Lo笑言：「咁我未食早餐咪唔會嘔囉。」至於姜濤則表示會去行街，不是怕擔心再次弄傷腳部舊患，而是害怕有離心力的機動遊戲。

問姜濤是否未能出席偶像羅志祥（小豬）的演唱會擔任嘉賓，他表示：「係呀，不過我哋私底下有聯絡，大家都理解對方嘅處境，唔會唔開心，雖然有遺憾，但下次會有機會。」

Anson Lo有份主演的電影《釀魂》的票房已過千萬，他表示這個票房並不是他的預期：「當初去到500萬票房嘅時候已經覺得差唔多，多謝入場支持嘅觀眾，呢個係我嘅里程碑，我會做多啲好嘅作品報答大家。（可有跟鄭欣宜聯絡？）我哋有keep住message，但佢喺唔喺香港或會唔會出席頒獎禮就要問番佢本人。」

問到AK、Jer、Jeremy及ERROR成員肥仔的餐廳，盛傳遭合夥人轉移資金，Jer表示：「我哋都係苦主，最衰我哋開咗餐廳之後，冇去打理好間餐廳，同埋我哋都忙，今次就攞個教訓。（個教訓好貴？）好貴呀！不過唔講傷心事喇！」Edan則安慰說：「破財擋災！」至於日後可會分享經歷？AK說：「今日咁開心唔講呢啲。」

明天叱咤頒獎禮記者會將於昂坪360舉行，但鏡粉早在4日前已到山上紮營霸靚位，Lokman即呼籲鏡粉要照顧好自己：「支持我哋有好多方式，等4日真係好太耐，可以用唔同方式支持我哋。」

今日有約12000人入場，不過早前傳出炒燶門票，更有人以半價出讓，Lokman表示他們剛由澳洲返港，所以不知道市況，問他們聽到這消息可會不開心？他說：「又冇唔開心，順其自然，好多事都控制唔到，如果咁都唔開心就好大件事，只能夠今日盡量表現好啲。」

Edan粉絲日前誤信MIRROR會舉行私人簽唱會而被騙過千元，他表示得知這件事後「打了個突」，除了呼籲粉絲不要信假消息，更表示心痛粉絲被騙：「千幾蚊唔係小數目，啲騙徒好衰，利用粉絲想見我哋嘅心態去呃人，希望大家要小心。」柳應廷（Jer）早前與插畫家Coey傳緋聞，他強調跟對方是相識多年的朋友：「唔知點解近排大家好留意我嘅感情生活，我係唱歌嘅，當然我咁大個人可以拍拖，但呢個真係我嘅朋友，我暫時亦冇拍拖。」

另外，姜濤昨晚網晒錄音照，以及入院照MRI（磁振造影）的照片，之後今早又上載攰樣自拍，今日現身與粉絲坐船時，亦明顯有疲態，但仍盡力投入，相當寵粉。不過據知姜濤與粉絲坐船時疑似身體不適暈船浪，期間更一度面青口唇白，要由Stanley攙扶。約11時半，MIRROR各人分散樂園各區大玩機動遊戲，AK、Lokman、Jer、Edan玩過山車表現興奮，狂向粉絲揮手，而Anson Lo與Jeremy則一起玩咖啡杯，同樣表現雀躍，惟獨姜濤上岸後休息。