【簡潔生活學】為兩萬蚊生仔？

上周三行政長官發表新一份《施政報告》，這份報告超過3小時破了歷任紀錄，不論是宣讀或在座聆聽，都是精神上的大挑戰。事後有兩大話題在網上洗版，第一，就是特首講述「贍養費調解試行計劃」時，將「贍養費」的「贍」（音善）讀成「瞻仰遺容」的「瞻」（音尖），令網民質疑特首的中文水平。

另一項較多人關注的，就是政府為提升本地生育率，提出「2萬元新生嬰兒獎勵金」，我就很疑惑有幾多人會為2萬蚊而生仔呢？

生育其實很個人取向，我認為首要條件是喜歡小朋友，我有3名子女，絕對明白養育下一代絕不輕易，要付出「時間」、「精神」還有最重要的「金錢」，當年風之后珊珊話養一個細路要400萬，現在起碼都要600萬。

香港人不願意生小孩，除了擔心前景外，最重要是土地與經濟問題。要組織家庭，首要解決居住問題，即使是中產階級，6至7百萬都只買到200呎「納米豪宅」，中下階層更不用說，百多呎的劏房比比皆是，小朋友根本沒有足夠的活動空間。在這種環境下，有誰願意生下一代？

除此之外，小朋友出世誰來湊呢？生育開支大，很多夫婦都是「雙職」家庭，而託兒服務配套不足，即使請外傭姐姐基本門檻也要4千8，也未必容易請到；幸運的有雙方父母願意幫手照顧，但現今大部分人較遲婚，祖父母們相對年紀大，可有體力去應付？

所以，種種問題未見清晰的解決方案，2萬元的獎勵金，刺激作用實在有限，政府何不實際一點，將力度放在配套方面？例如完善的託兒服務：在社區設立足夠託兒中心、鼓勵公司用彈性上班或可安排「照顧室」方便父母可在工作地方也能看顧兒童。

目前來看，這個提升生育率的政策，恐怕這三年難見成效了。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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