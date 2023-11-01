英國30歲以下最富有明星　Harry Styles以16億港元身家稱霸

英國雜誌《Heat》公布「英國30歲以下最富有明星」排行榜，結果前男子組合One Direction（1D）成員Harry Styles以1.75億英鎊（約16.62億港元）身家力壓全國其他藝人稱冠！

今次是他連續第2年成為30歲以下吸金之王，不過，由於他今年已29歲，所以下年他會因「超齡」而不能入榜。Harry置富來源主要來自音樂方面之外亦靠拍戲及拍廣告而令財源滾滾來。其中幾年前他以800萬英鎊（約7,600萬港元）與一國際時尚品牌簽下廣告代言人合約。

而僅次於Harry排第2位就是英國流行天后Dua Lipa，她的身家估計高達8,250萬英鎊（約8億港元），她亦成為英國30歲以下女星最富有一人。與Harry一樣，Dua亦是「多瓣數」藝人，唱歌之外也有演戲、拍廣告及出自家設計的時裝。

1D之中除了Harry入圍之外，隊中3位新舊成員包括Niall Horan、Liam Payne及Zayn Malik都有榜上有名，惟獨是Louis Tomlinson卻沒有入榜。其中以Niall最有米，以6,040萬英鎊（約5.7億港元）身家排第3位。

至於影視界方面，以「蜘蛛俠」Tom Holland、《怪奇物語》（Stranger Things）英國女星Millie Bobby Brown最有錢，其中Tom以2,060萬英鎊（約2億港元）排第9位。

除了英國方面，雜誌亦公布全球30歲以下最富有明星，結果26歲美國真人騷家族女星Kylie Jenner以7.7億英鎊（約73億港元）居首。此外，雜誌亦公布30歲以下「星二代」財富排行榜，結果英國前球星碧咸（David Beckham）大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）以1,000萬英鎊（約9,500萬港元）登冠。