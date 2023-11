金字塔宮殿　盡現法老霸氣

住得豪應如何界定?相信大部分人第一時間想起王室宮殿,難怪現今豪宅設計常以歐陸宮廷為藍本。今次介紹的「Modern Egyptian Palace For The Descendants Of Ancient Egyptian Royals」,則受古埃及文明啟發,試圖建構一所霸氣十足的摩登宮殿,重塑昔日法老的奢華生活。

受古埃及文明啟發

古埃及文明予人一種神秘感,單是金字塔如何建成,至今仍是一個謎,甚至有人相信是外星文明的產物。由孟加拉建築設計師Jenifer Haider Chowdhury構思的「Modern Egyptian Palace For The Descendants Of Ancient Egyptian Royals」,就是摩登金字塔,其初心是為古埃及王室的後裔而建,所以室內布置力求奢華,重塑昔日法王的宮廷生活。

三角主題牆最吸睛

從預想圖所見,金字塔內部以白色為基調,加入不少金色細節,看起來很有貴氣,而且受惠於樓底高的優勢,觀感上沒有半點侷促,還因為有大面積玻璃窗引入自然光,予人感覺相當開揚。無論客廳抑或飯廳,總會對正一幅呈等腰三角形的主題牆,表面刻上類似古埃及文字的圖案,即時令人聯想起著名的樂蜀神廟,在射燈照耀下,甚具氣派。

室內布置重對稱性

另一方面,設計師着重室內布置的對稱性,又加入不少金身雕塑,配以設計簡約的深棕色家具和綠意盎然的高身盆景,令人如置身藝術空間。

設施方面,客廳、飯廳、睡房、書房、廚房等區域應有盡有,而且每間睡房都會有獨立浴室,讓家中各成員都可享有不受騷擾的私人空間。順帶一提,這座宮殿採用的家品以金色為主,絕對可以用「金碧輝煌」來形容。