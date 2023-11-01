咖啡廳韻味　延續出特色餐飲

咖啡，可以說是近年上班族與年輕人的生活中不可或缺的飲料，不少別具主題的咖啡店亦應運而生，每間都有自家特色與獨特咖啡與餐膳，好似最近就有主打手工烘焙麵包品牌延伸版圖，開設咖啡廳，加設堂食餐飲；亦有酒店咖啡廳重新登場，靚靚裝潢與美饌，為喜歡飲飲食食的巴絲打帶來別具驚喜的滋味。

手工烘焙的新滋味

早兩年才開業的人氣手工烘焙麵包品牌SOFT THUNDER，以紮實的法式傳統技巧配上創意造型與口味，贏得不少粉絲。品牌最近更開設首間旗艦咖啡廳，請來著名室內設計公司操刀，將北美西岸悠閒風格融入2千呎空間之中，並首設堂食區，供應多樣化的手工烘焙品及全新堂食酥點及飲品系列，當中的限定新品「Crème Caramel Danish」，就將焦糖雞蛋布甸與丹麥酥完美結合，最重要是即叫即製，將焦糖雞蛋布甸倒模至丹麥酥之中，焦糖醬汁流到酥脆丹麥酥之上，新鮮熱辣又香甜美味。而Mochi Affogato亦是即叫即製，將自家製麻糬片包裹雲呢拿雪糕球，添加煙韌軟糯質感之餘，淋上朱古力醬及榛子碎的雪糕與熱辣辣的意式濃縮咖啡撞出獨特冰火滋味。此外，新店與本地咖啡烘焙品牌ROASTWORK合作推出自家拼配豆，偏向Nutty及帶有可可、榛子風味，與多款麵包及甜點均非常匹配。新店亦帶來更多開心果款式，包括Unicorn Puff、Pistachio Latte等，以100%全天然開心果醬製作，粉絲又點可以錯過呢？

置身大自然開餐

早前大埔一間石屎咖啡店引起熱話，啡迷網紅紛紛出走，打卡兼暢遊。最近位於「香港後花園」的西貢ＷＭ酒店內的ＷＭ咖啡廳以全新面貌登場，餐廳將自然美景融入室內設計之中，落地玻璃讓日光透進室內，將「從日出到日落」為主題盡展現，加上橙色與木系啡色的裝潢，營造出活力十足與溫暖氛圍；而餐廳門口特設、糅合火山元素的浮雕牆和反映大自然之美的隧道，猶如傳送門，送大家到一個迷人舒適的空間。巴絲打置身其中除了可以來一杯咖啡Chill歎外，更不要錯過餐廳全新推出的海鮮盛宴自助晚餐與周末海鮮自助早午餐。前者以環球海鮮作主打，有即開時令生蠔與波士頓龍蝦、法國麵包蟹、加拿大松葉蟹腳及海螺等冰鎮海鮮，還有多款刺身及手卷等，以及西班牙白毛豬火腿配蜜瓜、鮑魚茶碗蒸、印度椰子燉雞湯及新加坡胡椒炒龍蝦等特色美饌；即煮區和烤肉區則有越式生和牛湯粉及烤美國安格斯肉眼牛扒、即燒串燒等供應，還有多款自家製糕點及甜品雪糕。至於早午餐則是Hea歎靚景與時光的好選擇，大家可以細味即開時令生蠔、冰鎮海鮮與多款和食、即切烤肉＇時令熱葷等，還有特設的雞蛋特選與秋冬限定，包括黑松露炒蛋、班尼廸蛋、生滾活蟹粥等。自助晚餐與早午餐均可以升級無限暢飲冰凍橙汁、汽水、紅白酒及氣酒酒等。