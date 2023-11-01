張敬軒多次索吻　林家謙手指彈「軒公」面頰拒絕

藝人張敬軒 x 林家謙的拉闊音樂會將於11月11日舉行，兩人在宣傳片中以全新造型挑戰《邊一個發明了表情包》遊戲，輪流演繹出遊戲牌上的台詞。軒仔率先抽到的牌是：「家謙愛你，啾咪～」他瞬間「戲精」上身，透過鏡頭向家謙表白；家謙抽到：「俊？邊度俊呀？」他邊托着眼鏡單眼耍帥邊說出對白，然後軒仔指向他：「呢度！」，令家謙頓感害羞！

軒仔再抽出：「親一個，好嘢」並向家謙多次索吻，豈料家謙不願配合，最後只用手指輕彈著軒公面頰。遊戲中段，軒仔再次抽到甜蜜台詞：「對我嚟講，你就係我嘅全世界！」令他也不禁表示：「點解全部都係冧冧豬嘅嘢嚟？」面對軒仔的邊一個發明了表情包，家謙只能默默忍笑。

最後，軒仔強行要為家謙抽牌：「我養你吖！」家謙輕描淡寫地說出台詞，卻被軒仔認為不夠誠意，於是家謙便將這句台詞演繹成是平日與寵物的對話，被工作人員笑言：「咁鍾意出Cheat嘅 ！」軒仔也表示認同：「係呀，佢個人係咁！」

兩位主角除了大玩遊戲外，他們亦以影片中所穿着的卡其色系穿搭為拉闊拍攝宣傳照。軒仔身穿的外套更特別縫上格子花紋作為點綴，令整個造型更添文藝氣息；至於家謙則以焦糖色上衣配搭米白色牛仔外套來增加層次感，營造出簡約溫柔的氣質。兩人在穿搭選色上互相補足，藉以表達出兩人對音樂有共同理念目標，同時亦各有千秋，將The Perfect Match從全新造型中完美呈現。