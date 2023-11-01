龔柯允出歌道出來港13年心聲：無數血與淚！

歌手龔柯允（Karen）相隔年半再推出新歌《Don’t wanna move》，她表示這張屬於自己在香港的第一隻廣東歌EP，正正實現她13年來香港的初衷：「因為嚟咗香港13年，好多人都會覺得點解嚟香港咁耐好似冇聲氣，返馬來西亞發展會唔會更好呢？我就係想藉住呢隻EP解答所有人嘅疑問。正因為需要將呢13年的心路歷程再一次翻閲，當中包含無數血與淚，所以製作過程並不容易。」

EP頭炮歌曲《Don’t wanna move》，請來同樣來自馬來西亞的歌手盧信宥（Ash）參與 rap部分。Karen當初在《全民造星V》節目中，知道有馬來西亞參賽者時，已經特別留意對方，當中見Ash又唱得又跳得，還識得rap時已經合作念頭。她說：「誰不知竟然有機會喺《全》民總決賽度同佢合作，第一次見面已經膽粗粗請佢幫我首新歌rap，Ash 亦一口答應，仲好短時間已經寫好Rap詞。」

拍攝MV時，雖然Karen已着了6吋高踭鞋，但因身形太嬌小關係，導演是希望她在其中一場戲中與Ash來個深情對望，但因有最大身高差異，於綵排時已令在場工作人員爆笑，零深情效果外，只覺得苦了兩人的頸，導演最後只好取消這一場戲。Karen笑說希望將來可以聯同《全》所有馬來西亞的參賽者，一齊搞一個音樂Project，相信一定好好玩。