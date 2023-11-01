洪永城咀足陳星妤6粒鐘　傅嘉莉全程目擊好心痛

由陳展鵬和洪永城主演的無綫台慶劇《香港人在北京》進入結局篇，昨晚（31日）劇情交代洪永城、傅嘉莉及陳星妤的三角關係變得更為複雜，洪永城發現陳星妤為自己朝思暮想的夢中情人，陳星妤亦驚訝洪永城原來一直是自己的鐵粉，兩人情到濃時忍不住熱吻，全程被深愛洪永城的傅嘉莉目擊！

陳星妤早前出席活動，已笑言該場吻戲拍了6小時，洪永城解釋：「係拍咗咁耐，不過錫嗰場只係佔好少部分，最終拍出嚟效果非常浪漫，大家都好滿意。」他透露事前亦有向太太梁諾妍備案：「佢都明白嘅，因為佢都係一名演員。」談到其角色被網友認定是「世紀渣男」，他亦認同：「我個角色係個隨波逐流嘅渣男，冇咩人生目標，我都覺得呢種男士真係唔好！演呢個角色其實都幾難處理，但都覺得幾好玩嘅。」

另外，昨晚同時交代婚姻亮起紅燈的展鵬借酒澆愁，獲蔡潔送返家中，期間他嘔吐大作，搞到對方「一身都係」，只好借其妻吳若希衣服替換，但剛巧吳若希出現，搞到誤會重重，今晚兩位「情敵」正面交鋒，吳若希指罵蔡潔爆Seed說：「即刻同我除佢落嚟，你係咪聾㗎？」接過衣服後她再狠拋地下說：「呢度唔係妳屋企，唔該妳即刻走。」蔡潔即「回敬」：「如果妳有當呢度係屋企，就唔應該去其他男人屋企過夜，仲要畀人影到！」火藥味十足。