泳兒爆入行簽約被呃：張約一定有欺詐！

英皇歌手鄧小巧主理的網上歌唱節目《Singaholic》第三集，請得師姐泳兒（Vincy）任嘉賓，節目中Vincy坦言從來沒想過當歌手，只是一直喜歡唱歌：「我覺得都係呃人嘅，我覺得參加歌唱比賽，然後佢遞份約畀你，嗰份約一定係有欺詐！哈哈。所以覺得係冇咁容易。」小巧則相反，打從小時候便幻想當歌手，更因為孫燕姿而入行：「好記得佢個『綠光演唱會』，我係睇video咋，覺得點解呢個人做歌手做得咁瀟灑嘅？佢有別於一般當時嘅歌手嘅感覺。我覺得：『咦？好想好似佢咁樣。』」

小巧分享成為歌手後一次於活動上見到新加坡天后孫燕姿的經歷：「當時準備出我第二隻EP，我真係好想好想有機會見到佢，將隻唱片交畀佢，好想同佢表達我因為佢而咁希望成為一個歌手呢件事。跟住我見到佢，我係咁樣：『我嗚嗚……』完全講唔到嘢。由於孫燕姿已經係一個天后咗好耐嘅人，所以佢見到我呢啲咁嘅瘋癲嘅歌迷，佢好冷靜。同埋佢當時係身懷六甲，所以佢有啲係「嗯……嗯……」哈哈，但我就係好激動。」

除了孫燕姿，小巧還有一次跟林宥嘉同場的經歷：「喺backdrop影相，佢就：『hi你好』，我就話：『你好』，接住下一句我就話：『四年前我看你演唱會的時候，我還沒結婚，我現在就結婚了。』然後佢望住我，呆咗，然後話：『啊！恭喜！』我心諗：『鄧小巧唔好丟架啦！』」

Vincy亦自爆：「有一次發生咗一件好唔開心嘅事，喊到我覺得個靈魂都飛走咗。然後我揸車去錄音，錄完音返屋企，瞓醒第二朝就想攞車，跟住我發覺我架車唔見咗！我第一下好嬲，『搞錯！我已經咁黑仔！仲要架車畀人偷咗！』即刻想打去管理處鬧，但突然間，『係喎，尋日好似泊咗喺錄音室附近。』我嗰晚走嘅時候係call車走，我完全唔記得咗，我覺得係我心情差到一個點，我連架車都可以捨棄咗！」

二人笑到拆天，隨後小巧問：「有冇知道我哋公司嘅藝人一啲𤓓嘢？」愈講愈興奮的Vincy又大爆一番：「大家平時嗌人，會拍吓佢手臂：『喂，小巧。』呢個人，因為佢係一座山咁高，佢好鍾意同我傾偈，但佢就唔知道自己好高，成日拉我我胳肋底，哈哈。佢會成日拉住我：『Vincy你過嚟我同你傾吓偈。』跟住我就會畀佢咁扯走咗，哈哈。新人嚟嘅，Aiden呀。」

不過小巧還未見過這位「師兄」，更對Vincy說：「我同你差唔多高啫，我1米60。」Vincy接着說：「我1米59。」小巧頓時醒覺，「哦，咁佢都會抽我胳肋底喎，哈哈。有汗點算呢，哈哈，佢會話：『你個瞻胳肋底濕嘅師姐。』」Vincy立即反應，「咁我都乾爽嘅，哈哈。」說完這句後，二人大笑到喘不過氣來。