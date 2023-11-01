扮豬食老虎　床上好功夫

好多人都係表裏不一，例如外表斯文嘅女仔，原來骨子裏係飢渴癡女，男人隨時畀佢搞到精盡人亡！就好以日本AV界嘅「可愛小惡魔系列」咁，當中嘅女優擁有純真可愛童顏，一旦露出真面目後，原來床上功夫了得，而且仲飢渴無比，真係估佢哋唔到呀！

玩謝癡漢

喺S1出品嘅《柔弱的女學生變成了色狼》入面，西裝骨骨嘅幸平原來係電車癡漢，呢日佢搭電車時見到斯文又怕醜嘅學生妹香水純，於是即刻催前伸出祿山之爪，估唔到純妹竟然冇反抗，仲叫佢唔好咁粗魯，更提議下站落車去洗手間解決慾火，幸平梗係答應啦！點知入到洗手間之後，純妹就露出狼相，先嚟個吹奏引爆，繼而強行令幸平雄風再起嚟個移船就磡，經純妹多番需索之後，癡漢幸平被清晒倉！

打錯算盤

於Ideapocket推出嘅《與古川穗花的口技同居生活》當中，雄也同斯文女友古川穗花拍拖已有一段日子，但係兩人一直未有機會進一步親密接觸，於是雄也趁父母返鄉下探親嘅時候，帶穗花返屋企住幾日。不過，雄也萬萬都估唔到穗花竟然仲心急過佢，一入屋就施展熟練口技瘋狂吹奏，令雄也洩完一次又一次！之後，花妹又施展靈活騎功從雄也身上榨取快感，結果喺短短幾日裏面，雄也被穗花盡情榨乾晒！

露底誘惑

片廠MARRION炮製嘅《小惡魔挑撥美少女》，講述美少女松本一香外表天真可愛，原來骨子裏係無性不歡嘅小惡魔，最鍾意勾引男仔埋身，再將對方榨乾。當佢遇到目標之後，就會扮不經意喺對方面前露底，跟住露出姣樣，用手慢慢拉起條裙，搞到對方意亂情迷，而不知不覺間就被一香除咗條褲，喺手口並用刺激之下，男方已經慾火焚身，繼而出盡力令香妹飽嘗快感，至於事後男方有冇腳仔軟，一香就梗係唔會理喇！

簡評

本仙從來都唔會憑外表去判斷他人，因為早就知道好多人精通偽裝自己，好似今日為大家介紹嘅「可愛小惡魔系列」咁，班女仔個個就飢渴無比！喺3部作品中，本仙最鍾意由香水純主演嘅《柔弱的女學生變成了色狼》，原因係佢清純嫩口，的確好適合扮演學生妹角色，加上佢反客為主，將電車癡漢盡情玩弄，令觀眾睇得開心又過癮！