李璧琦失蹤一個月　突發文「未來見」惹人擔心

藝人李璧琦(Becky)過往經常在社交平台分享生活點滴,惟至9月30日上載完最後一個貼文後便沒有再更新,令粉絲擔心不已;而Becky為免粉絲擔心,日前特別撰長文解釋「消失」原因,從她所寫的一字一句中,看得出她仍十分悲傷。

Becky在社交平台分享一張相片,相中寫上「未來見」3個字,她留言:「整整一個月沒有上線,可能大家已經習慣了我每個月平均30-40post,忽然靜了下來感到不對勁,陸續收到大家的問候,感謝各位關心,請原諒我還未逐一回應。是的,我的摰親,湊大我的守護天使,『她』跟我們暫別了,一部分的我也跟着『她』去了。」

Becky指過去一個月,縈繞着她的是無休止的心痛,「從翻閱古Hard disks/相簿找照片,到無數不眠的晚上執筆記錄跟『她』的點滴編制紀念冊,到剪輯美好回憶的片段在最後一程跟懷念『她』的人一同回味甘甜,到把我們的『約定』改編歌詞,前天最後一次唱給『她』聽,都是被沒發覺已經掉了下來,不住的淚水陪伴着。不捨是揮之不去的,把握真實的盼望,知道將要重聚卻帶來一份不能言喻的安心,過程中,摯友們說it's part of the grieving process because"grief is the price we pay for love"。」

身為虔誠基督徒Becky,稱在一個月前,已收到「祂」出人意外地開始預備她的心去面對今天的景況,她寫道:「粉碎前已經展開了醫治之旅程,感謝『祂』和『她』無條件的愛,我才能站到現在,願你也能夠得到這份無價的安慰。」東網聯絡上李璧琦,她表示:「謝謝關心,是湊大我的姨媽。」而圈中好友譚凱琪、雨僑及張名雅等都向她送上問候。