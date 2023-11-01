李璧琦失蹤一個月　突發文「未來見」惹人擔心

藝人李璧琦（Becky）過往經常在社交平台分享生活點滴，惟至9月30日上載完最後一個貼文後便沒有再更新，令粉絲擔心不已；而Becky為免粉絲擔心，日前特別撰長文解釋「消失」原因，從她所寫的一字一句中，看得出她仍十分悲傷。

Becky在社交平台分享一張相片，相中寫上「未來見」3個字，她留言：「整整一個月沒有上線，可能大家已經習慣了我每個月平均30-40post，忽然靜了下來感到不對勁，陸續收到大家的問候，感謝各位關心，請原諒我還未逐一回應。是的，我的摰親，湊大我的守護天使，『她』跟我們暫別了，一部分的我也跟着『她』去了。」

Becky指過去一個月，縈繞着她的是無休止的心痛，「從翻閱古Hard disks/相簿找照片，到無數不眠的晚上執筆記錄跟『她』的點滴編制紀念冊，到剪輯美好回憶的片段在最後一程跟懷念『她』的人一同回味甘甜，到把我們的『約定』改編歌詞，前天最後一次唱給『她』聽，都是被沒發覺已經掉了下來，不住的淚水陪伴着。不捨是揮之不去的，把握真實的盼望，知道將要重聚卻帶來一份不能言喻的安心，過程中，摯友們說it's part of the grieving process because"grief is the price we pay for love"。」

身為虔誠基督徒Becky，稱在一個月前，已收到「祂」出人意外地開始預備她的心去面對今天的景況，她寫道：「粉碎前已經展開了醫治之旅程，感謝『祂』和『她』無條件的愛，我才能站到現在，願你也能夠得到這份無價的安慰。」東網聯絡上李璧琦，她表示：「謝謝關心，是湊大我的姨媽。」而圈中好友譚凱琪、雨僑及張名雅等都向她送上問候。