Ali Lee健美索模　火辣騷肌

男士健身為鍛煉肌肉，而女士則為練出健美身材，咁究竟有幾吸睛呢？只要睇過嚟自呢位嚟自美國嘅模特兒兼性感網紅Ali Lee嘅火辣騷肌寫真相，就能夠體驗到箇中有幾正喇！

性感誘人

有做過健身嘅女士都知道，因為女性嘅慢肌纖維比男性高嘅關係，所以女性嘅肌耐力比男士更強，故此喺健身當中，女性以高次數低重量嘅訓練為主。雖然男女嘅健身方式有別，但目的都係為咗練出健美身材。可能有人會覺得，女人練到肌肉咁結實，咪會影響外形冇晒美感囉？如果係咁諗嘅話，就大錯特錯喇！只要睇吓出生於美國加州洛杉磯嘅Ali Lee喺社交平台所分享嘅性感寫真，便會明白健美身形其實亦可以好性感誘人呀！

據Ali稱自細已經開始做運動健身，皆因佢父親係健身教練，更擁有私人健身室，因此佢由細到大都有健身嘅習慣。不過佢坦言喺高中暑假期間，因為貪玩同反叛，晚晚去夜蒲飲酒，又偷懶冇做運動，結果兩個月內足足暴脹咗20磅，令身材走晒樣！

音樂夢碎

眼見自己身形暴脹，Ali決定努力健身減肥，每星期操6日，每日練3小時，結果喺短時間內練出結實腹肌，回復苗條身形。期間佢將健身過程及飲食餐單放上社交網分享，卻估唔到吸引到模特兒公司嘅注意，就係咁，20歲時便以模特兒身份出道。

不過佢當時未視模特兒工作為自己未來發展方向，因為佢喜歡唱歌，所以希望趁呢個機會朝向音樂界發展。可惜事與願違，雖然佢擁有令男士流晒口嘅火辣健美身材，但係佢嘅歌唱事業發展未如理想，結果還是將發展重點放番喺模特兒工作上，又因佢自細練舞關係，所以佢除咗從事模特兒工作外，亦會喺夜場表演跳舞。不過據Ali稱，雖然佢嘅工作以呢兩項為主，但講到尾佢仍然想喺音樂上闖出一番成就，當然對佢嘅粉絲嚟講，無論佢做乜嘢都好，最重要係影多啲性感寫真啦！

Profile

出生地：美國加州

身高：172cm

三圍：36D-25-36

自細已開始健身嘅Ali Lee，一身肌肉真係唔講得笑，難得佢既有腹肌又有股肌，卻一啲都唔影響佢嘅身形之餘，嗰種陽光嘅健康美，更係令人一見傾心！