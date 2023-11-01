戴祖儀全力搏殺事業　順應民意推出寫真

沒有拍拖都有一段日子的戴祖儀（Joey）正在享受單身日子，這段時間亦令她有所領悟，將來再拍拖都會為自己，以及為對方留一線空間，坦言不會像以前那樣戀愛大過天。她又透露有相士指她30歲後先會有桃花出現，現時還未有合適者，更自言不喜歡「收兵」。專注於事業的她，現時更順應網民提議，考慮推出寫真！

Joey在無綫台慶劇《香港人在北京》中因為「戀愛腦」出事，被男友背叛，後來才遇到真命天子，與吳業坤擦出愛火花，至於現實中她是否同樣戀愛大過天，她笑言：「有段時間冇拍拖，所以唔知拍拖會係點，以前朋友都話我一拍拖就失蹤，因為想一有時間就陪住另一半，以佢為先。不過，經過最近好開心嘅單身時光，明白到要focus咗自己先，太focus人哋對令人哋有壓力。」

Joey指將來再拍拖對待另一半態度都會有轉變，不會再戀愛腦，彼此要有空間，但她坦言暫時不會強求新戀情：「有potential嘅人暫時未出現，因為好清楚自己鍾意咩，自己唔係鍾意收兵嗰啲女仔。」現時她會疊埋心水，努力工作，又自爆：「有個師傅話我30歲後先有桃花，所以依家選擇事業先，同埋我真係非常享受單身時光。」現年28歲準備迎接30大關的她順應網民提議，研究推出寫真，她笑說：「依家收集緊意見，係健康嘅寫真，我都唔係行性感路線。」

首次與吳業坤合作，Joey對他一百八十度改觀，並表示果然是人不可以貌相：「佢畀我嘅印象係鍾意講笑、有啲輕佻，但係當你接觸之後，原來佢係一個好勤力嘅人，為咗體驗半聾嘅角色，佢連瞓覺都戴住耳塞。」兩人亦善用平時拍攝等埋位的時間，一齊創作了劇中插曲。講到將來挑選男朋友可會注重才華，她說：「自己會鍾意成熟穩重啲，要有某一啲才華，可以一世都會欣賞嘅。」

髮型：Bowie Lo@Admix Hair

化妝：King Yip@Kings Makeup