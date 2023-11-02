【是日通勝】

農曆九月十九

癸卯年 壬戌月 甲子日

吉時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：祭祀、入學、出行

忌：開倉、出財、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、30、32

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：財運不錯，謹記知足常樂，切忌貪得無厭。

金牛座：備受溝通問題困擾，事業發展遇不少阻力。

雙子座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

巨蟹座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

獅子座：做事忌得過且過，有清晰目標可走出困境。

處女座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

天秤座：多點笑容比嚴肅面孔佳，更易獲別人接受。

天蠍座：財運差，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

人馬座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

山羊座：財運差，投資要謹慎，意氣用事容易中伏。

水瓶座：各方面運勢都很好，着淡黃衫對你更有利。

雙魚座：爭取良緣要靠自己，太被動難獲愛神眷顧。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）馬 壓力大

鼠：精力旺，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

牛：責任感強，為同事分憂，得着不會少。

虎：渾身正能量，遇到難題也能輕鬆解決。

兔：運勢倒退，意外頻生，讓你苦悶不已。

龍：有勇有謀，趁機在事業上幹一番成績。

蛇：工作進展平穩，既冇麻煩也缺乏驚喜。

馬：是日沖煞，精神不振，需要釋放壓力。

羊：真命天子尚未出現，單身者要有耐性。

猴：幹勁十足，挑戰高難度任務也不會怯。

雞：好好控制購物欲，更不要先使未來錢。

狗：晚上運勢下降，不宜在外面逗留太久。

豬：工作表現出眾，有機會得到上司器重。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

不聚財的面相

1.斷眉

眉毛在整個面相中佔據非常重要地位，古書早有記載：「眉斷財斷，眉散財散。」意思是如果一個人的眉毛分開或斷裂，就不能積累財富。有此面相的人，做事精力不夠集中，心性懶散，往往錢財消耗比較大。俗話有云：「眉開生運」，通過紋眉方式改變眉毛，有利於廣結良緣。

2.鼻孔外露

鼻子在面相學上主財運，如果一個人的鼻孔外露，多對金錢沒有概念，有各種各樣的開支，賺多少花多少，更加不懂得理財。有此面相的男士，可通過留鬚方式擋住財運外露；女士則可通過戴口罩方式化解。

3.額頭長痘

額頭是一個人元神之居所，體現出一個人的精神狀態。額頭上長痘痘代表心火旺、脾氣不好、愛生氣，意味着容易在財富方面有大的虧損，如果有股票或各種資金方面的投資，就需要謹慎操作。

4.掌心無窩

傳統相書記載：「掌心無窩，難有大富，無法聚財。」在相學中，「掌心存水」為吉相，水為財，若掌心凹陷能存水，即為存財之意。掌心無窩的人大多賺錢困難，難以儲到錢。