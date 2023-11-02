星玄︱朱千雪晒4年前婚紗相　一個原因依家先曝光？

11月加盟嘅「嘉賓主持」仲有一副靚Body嘅黃榕，喺《玄機》同大家講解生肖運程，記得多多支持啦。近幾年佢不斷參加健美比賽，直至今年6月完成比賽，依家就畀自己休息一段時間，明年再戰。近期到內地四處登台嘅佢，依家積極學習電影武術，仲話好想拍打戲，無論係電影定劇集都好想試，想做「女版甄子丹」！

今日係11月2日，幸運星係巨蟹座，運氣好到令人羨慕，應多做有意義嘅事。朱千雪就係巨蟹座，現已成為執業大律師嘅佢，間中都會喺IG分享近況，早排就罕有咁分享同老公恩愛合照，慶祝結婚4周年，近日仲晒出婚紗相，唔好以為雪雪BB係出活動所以着婚紗，其實張相係4年前髮型師用菲林機幫佢影，不過到4年後先晒到出嚟，大家先有機會睇到，你今日運氣好，會唔會仲有其他好事發生呢。

今日係農曆九月十九，宜祭祀、入學、出行，最旺生肖係牛，屬牛嘅你責任感強，為同事分憂，得着唔會少。徐嬌就係屬牛，當年憑《長江7號》，反串扮周星馳個仔而為人熟悉嘅佢，早排就嚟到香港為電影展覽宣傳，仲同「老竇」周星馳見面，星爺仲搞笑咁話，徐嬌嚇到佢縮一縮，皆因當年嘅頑皮小男孩，居然變成一個靚女，而徐嬌亦正式簽咗做周星馳旗下藝人，話你今日得着唔少，大家都想知你嚟緊有咩新發展。