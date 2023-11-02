【IB攻略】如何預備一份能獲取高分的TOK

TOK、IA和EE都是國際文憑（IB）課程中具有一定挑戰性的項目。而TOK（Theory of Knowledge）是IB課程中的一門核心科目，旨在培養學生的批判思維和對知識的理解。這門課程的評估方式獨特，要求學生撰寫一篇批判性的論文並需要口頭報告，我們將會簡單講解如何在IB的TOK課程中取得高分，並提供一些建議和指導。

首先，學生應該對TOK課程的目標和要求有清晰的理解。而TOK論文獲取高分的關鍵在於選擇一個有深度和廣度的知識問題，並對其進行批判性分析。這個問題應該具有多重解釋和觀點，並且能夠引發深入的思考和討論。選擇一個你感興趣並且有足夠資源進行研究的主題，這樣你才能在論文中展示出深入的洞察和分析。

在寫出一篇出色的TOK論文之前，深入研究和廣泛閱讀是必不可少的。透過閱讀不同觀點的文獻、哲學著作和學術文章，你可以獲得更多的洞察力和資訊，並能夠對你選擇的知識問題進行更全面的分析。通過引用和參考不同的資源，你可以表現出自己對多元觀點有多理解。IB學生最好能在IB二年級開學初期就開始撰寫TOK論文，以確保有足夠的時間進行研究、寫作、反思和修改。

此外，TOK論文應該具有結構清晰且邏輯嚴謹的特點。在開頭部分，明確陳述你的知識問題和論點，並提出你的論證計劃。在主體部分，使用適當的段落結構和轉換詞語來呈現你的論點和證據。在結尾部分，總結你的論點並提出總結性的思考。

除了寫論文外，TOK還要求學生進行口頭報告。準備一個清晰、結構良好且有力的口頭報告非常重要。在展示中，確保你能清晰地傳達你的觀點和論點，使用具體的例子和證據來支持你的觀點。同時，要有能力回應問題和挑戰，展示你的批判性思維和對多重觀點有足夠的理解。

如筆者一開始所提及，TOK課程強調批判性思考和反思的重要性，在你的論文和口頭報告中，你必須能展示自己有能力去檢視相關知識的限制、偏見和不確定性。提出反問和探索知識問題的不同層面，並評估不同觀點的優缺點。這種批判性思考和反思將有助於提升你的TOK評分。

最後，尋求指導老師的幫助和反饋非常重要，他們可以幫助你釐清思路、提供進一步的閱讀建議，並指出你的論點和邏輯的不足之處。積極與老師合作，接受他們的指導，將有助於你的TOK學習和評估。記住，TOK是一個培養批判性思維和對知識的理解的過程，通過積極參與並享受這個過程，除了追求高分的結果，你將能夠獲得更多的成長和學習。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣