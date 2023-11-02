星級大廚聯手　打造驚喜饗宴

各位搵食時，除參考米芝蓮，亞洲50最佳餐廳也是一個指標。世界咁大，雖然我們未能去勻每個角落食盡當地美食，幸好有本地餐廳經常邀請國際名廚打造4手聯乘，近期就有意式、泰國風、拉丁美洲等西亞風味的聯乘晚宴，自問識食的你，就唔好錯過喇！

拉丁美洲最佳女廚

熱情的拉丁美洲，是不少背包客的遊旅勝地，11月17日及18日，The Mira Hong Kong法日餐廳Whisk主廚William Lau會和2022年度拉丁美洲最佳50餐廳及最佳女主廚Carlina Bazan推出10道菜晚宴，Chef Carolina於法國廚藝學院畢業，曾於法國一星米芝蓮餐廳任職，2013年於聖地牙哥開設小酒館Ambrosia，將智利風味結合法式烹調打迼佳餚，短短一年已升為拉丁美洲最佳50食府。他們今次會選用智利、法國和日本食材，打造括番茄炸彈配木薯脆片、帝王蟹配西班牙白凍湯、手工製意大利麵配智利鮑魚香草醬、低溫慢煮智利三文魚及牛奶焦糖等菜式和甜點，令人相當期待。

中泰神秘菜單

泰國有很多星級餐廳，地道小食或高級美餚都咁受歡迎。11月9日至11日，香港One-Eight-One酒店The Praya和亞洲50最佳餐廳Samrub Samrub Thai推出四手聯乘晚宴「A Culinary Symphony of Thai and Chinese Flavours」。Samrub Samrub Thai由 Prin Polsuk和 Mint Jarukittikun兩夫婦主理，是融合現代元素和傳統烹飪手法的泰國餐廳。今次來到香港和餐廳團隊打造12道中泰風格盛宴，當中會有招牌香茅燜鴨腿、泰式酸辣湯、龍井茶熏鴿和鳳肝金錢鱔等菜式，為保持神秘感，整張菜單會於當晚才揭曉，務求讓客人品嘗時更驚喜。

中意美食

年輕的大廚近年相繼湧現，為菜式帶來創意風味。上環威尼斯風味餐廳Posso於11月6日及7日邀請到2023年度米芝蓮指南及青年廚師的The Attic大廚Kelvin Chow合作，推出12道菜嘗味菜單。小食方面，有用鴨肝醬、甜酒醋啫喱和話梅製作的多士，鮑魚配醋漬蓮藕和鮑魚肝醬和加發酵辣椒醬的地三鮮等。前菜有惹味的富貴蝦、配魚肉他他和紫蘇油等水牛芝士，海鮮有蜂蠟油甘魚、糉葉燒魷魚釀紅蝦肉，主食和主菜有斑節蝦皮餃、牛脷吞拿魚意大利雲吞、紫蘇香料熟成乳鴿和燉燒熟成豬腩肉，最後以豆腐雪糕和栗子卷作結。客人還可加指定價錢拼配葡萄酒或飲品，提升體驗。12月5日餐廳則會和Censu合作，將意式風味融合當代日式料理，大家不妨拭目以待。

西亞6手聯乘

除了四手聯乘之外，想體驗更高級的聯乘之作，由Liberty集團主廚Yoo-Song Do、Liberty Exchange行政總廚Chris Tuthill與多倫多的Patois餐廳主廚Craig Wong 3人6手合作、糅合加勒比中國菜、韓國與美國3地美食的8道菜6手聯乘晚宴於11月2及3日限定兩晚，另於11月4日的「Relish the Rhythm早午餐」以及「Me, Myself & I Music 音樂派對」，帶來一連三日的美食體驗之旅。聯乘晚宴由清新開胃的椰子柑橘刺身拼盤開始，當中有小龍蝦、鮑魚、鮮蝦，並加入老虎奶和椰

奶醃漬，鮮甜爽口。前菜的橄欖牛肉餡餅充滿香濃肉汁，而富貴香辣龍蝦球則混合了辣椒、牛油、青檸及多款香料，配以彈牙龍蝦球，鮮味十足又有鑊氣。主菜方面就用上多種矜貴食材，好似燉牛尾意大利雲吞以馬鈴薯泥綴以烤紅蘿蔔，滋沛然。而富有肉汁的秘製香辣烤雞由燒烤大師Tuthill操刀，經過高溫熏製和香烤後鎖住肉汁，配上口感豐腴的紅豆飯和捲心菜，夾雜陣陣雞油香，旨香滿滿。另一道牙買加辣椒大蝦燴

飯，以特級椰子油煎香虎蝦，配上粒粒分明的米飯，口感層次豐富。最後以創新的冧酒烏龍茶雪糕作結，驚喜而完滿。