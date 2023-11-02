東華三院文武廟舉行第67屆秋祭大典　推動傳統文化為香港祈福

【營業資訊】東華三院於10月31日中午12時於東華三院文武廟舉行每年一度的秋祭典禮，邀得東華三院甲辰年主席何世柱大紫荊勳賢GBS太平紳士主祭，民政及青年事務局副局長梁宏正BBS太平紳士及應屆董事局成員蒞臨陪祭，並由東華三院辛巳年主席周振基教授GBS太平紳士擔任頌祝者，而東華三院戊辰年主席余嘯天BBS太平紳士則出任贊禮者。該祭典自1957年起每年舉辦，秉承中國文化傳統，至今已是第67屆，由來已久，意義深遠，歷年來均吸引不少官紳名人及市民慕名前來觀禮。特別因疫情已過，東華三院今年重新開放讓市民可以到場觀禮，同時考慮到場地空間有限，亦安排在東華三院Facebook專頁（www.facebook.com/tungwahgroup/）網上直播典禮過程，線上線下一同共沐神恩。

文武廟秋祭是香港特區政府於2014年6月公布的「香港首份非物質文化遺產清單」的項目之一，為表示對祭典的尊重及配合莊嚴隆重的儀式，主禮嘉賓及東華三院董事局成員均依照傳統穿上長袍玄褂行禮，祭禮包括降神禮、初獻禮、恭讀祝禮、亞獻禮、三獻禮、望燎禮及辭神禮等。

東華三院主席韋浩文表示，中國自古以農立國，每逢秋季百穀豐收之際，都會舉行祭祀活動，以慶祝收成及酬謝神恩，並藉由莊嚴誠心的祭禮，為海內外華人祈福，達至和平與和諧的美好社會。主祭人何世柱亦在敬神禱文中特別提及「政通人和、社會安寧、百業興旺、 繼續繁榮」等祝願，希望得到文武二帝的庇佑。

位於上環荷李活道的東華三院文武廟為港九諸廟之冠，約建於1847年。東華三院文武廟因恭奉文武二帝而得名，「文」代表文事，以文昌帝君為模範；「武」代表武功，以關聖帝君為典型。東華三院文武廟具有重要的歷史和文化價值，古物事務監督根據《古物及古蹟條例》於2010年11月將東華三院文武廟列為法定古蹟。

東華三院自1870年成立以來，一直秉承「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的使命和承諾，時至今日，已發展成為全港歷史最悠久及規模最大的慈善服務機構。在過去逾百五年，東華三院在醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務方面均有長足發展，迎合社會需求，為市民提供收費低廉或免費的優質服務。東華三院服務範圍廣泛全面；現時轄下共有363個服務單位，分別有：5間醫院、42個中西醫療衞生服務單位、60個教育服務單位、232個安老、青少年及家庭、復康及社會企業/創新社會服務單位、2個肩負守護和保育該院及本地歷史文化重任的服務單位，分別為東華三院文物館和東華三院何超蕸檔案及文物中心、24個提供殯儀、廟祀及義莊服務的公共服務單位，以及近年開展的2個過渡性房屋計劃和營運地理空間實驗室。