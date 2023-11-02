靈敢侶情：你有甚麼成就？

早前，一位朋友因為發現我跟人談合作時，總是呆呆滯滯又不會表現自己，於是抱着想開導我的想法來問我：「你有甚麼成就？拿過甚麼獎項？」

我想了想，搖頭說沒有。朋友驚訝，說「怎麼可能？」

當我以為他是想表達「怎可能幾十歲人都沒有丁點成就？」當我正想回答「我就沒用」之際，他用一句說話點醒了我：「成就是指你達到了一些並非人人都能實現的目標。」

「所以，你的成就多得很。」他鼓勵我。

不是其他人能達到的目標⋯⋯回家路上，我回憶着過去十年，為當上作家減去60磅算不算？寫了四本書，三本登上暢銷榜呢？創辦教室，堅持要給學生使用高價食材可以嗎？拍攝兩個節目、寫專欄、寫下過千個三低食譜⋯⋯嗯，全部都不過是工作，太普通。

翌日，我把想到的都告訴朋友，沒有太大信心的，但總比沒話說的好。朋友聽後，又再驚訝：「這麼厲害？」好了，我開始覺得他只是大驚小怪。

「這些都令你沒信心？」他問。

「就工作而已。」我說。

「你身邊有沒有人實現過你所達到的目標？」

我想了想，又好像沒有。

「這就是成就啊！」他說。

總括來說，我想他的意思是：不是要你為一粒糖而驕傲，但也不要把已實現的看成理所當然。

「當你看得起自己，別人才會看得起你。」他拍拍我的肩。

我想他說的，是對吧⋯⋯？無論如何，我謝謝他，因為從這次對話裏我發現到，我未必很厲害，但我的實行力很强，說到做到，不會退縮。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

Facebook：周靈山

Instagram︰周靈山