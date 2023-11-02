用父親名義獲處方安眠藥　劉亞仁被爆曾強迫友人一齊吸大麻

韓國影帝劉亞仁今年2月驚爆涉嫌濫用麻醉劑異丙酚，其後再被驗出曾吸食大麻、可卡因、俗稱「K仔」的氯胺酮、能用於緩解焦慮症及恐慌症的阿普唑侖 （Alprazolam）以及俗稱藍精靈的咪達唑侖（Midazolam）等8種藥物及毒品。檢方因為憂慮劉亞仁毀滅證據而兩度申請拘留令，均遭法院駁回。

韓媒今日（2日）公開訴狀內容，指劉亞仁因為教唆他人毀滅證據、詐騙、違反醫療法及教唆他人吸食大麻等嫌疑而於10月19日被不拘留起訴，他涉嫌於2020年9月起兩年間在14間醫院以使用美容手術睡眠麻醉劑為藉口，181次使用共9.6公升的睡眠麻醉劑異丙酚，他又曾用父親的名義獲處方1,010粒安眠藥。

他亦被指於今年1月在美國洛杉磯的酒店與網紅A某、友人B某及C某吸食大麻，據指A某因為要拍攝影片而走到室外泳池，卻發現眾人正在吸食大麻，劉亞仁因為被騷擾而感到煩躁，便向A某說：「為甚麼我在自由時間要被網紅妨礙？」他因為擔心A某公開他吸食大麻的事實，便強迫對方跟他一起吸食，即使A某拒絕，他仍叫B某將大麻煙交給A某，當見到A某不知道吸食大麻的方法，劉亞仁便立即示範，A某只好跟指示一起吸食。