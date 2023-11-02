【日本旅行】直接喝水喉水？逾半日本人都不敢

看得日劇或動漫多，對日本自來水可直接喝，印象必定深刻，甚至自己去日本旅行時，也很放心地試喝。但如果我告訴你，現實中原來有超過一半日本人，都不會直接喝自家水喉出來的水，這樣你還敢試嗎？

水質安全保證

其實現今可以直接飲用自來水的國家，全球也只有15個，而日本便是其中之一。事實上，日本全國水務局的供水設備與淨水處理，確是十分完善，對自來水的檢驗項目更有多達51個，過程不但嚴格，也完全附合WHO（世界衞生組織）飲用水標準，水質安全是絕對肯定的。但據日本內閣府調查發現，原來只有43.9%受訪日本人願意直接飲自來水，而且多屬70歲以上高齡人士，換言之日本年輕人都不願直接飲用，至少都用家用濾水器過濾，或經煮沸後才敢飲用，當中有甚麼理由？

原因（一）味道口感不佳

日本水質雖然安全，但不等同很好喝。絕大部分拒絕直接喝自來水的日本人，理由都是自來水口感不佳，覺得樽裝水比較美味。雖說日本自來水水質本身沒問題，但水的味可能會受大廈水管老化影響，產生像鐵鏽般的異味；而且日本在消毒自來水過程中會用上大量氯氣，故此日本人總覺得自來水有濃重的氯氣味，口感像極藥水。

原因（二）地區水質不同

雖然日本自來水水質相對安全，但如果嚴格細分日本47個都道縣府的水質，按含菌及潔淨程度，是可分為「可直接飲用」及「不建議直接飲用」兩種；而且即使是在同一都道府，也可能因淨水場不同，水質也不一樣。總的來說，一般在大自然環境較多、產米及產酒有名的日本地區，自來水都可直接飲用；相反較城市化的地方，例如東京都、大阪府等，就多半屬於不建議直接飲用自來水的地區。

原因（三）水質硬度不同

對於外國旅客，尤其歐洲人到日本，會特別喝不慣日本的自來水，原因是歐洲與日本水質「硬度」有分別，這個硬度是指水中溶解的鈣和鎂的含量高低，日本水包括自來水及湧泉水，水質都屬硬度較低的「軟水」，故此用軟水製作豆腐或蕎麥也特別好吃，但對喝慣「硬水」的外國人來說，喝日本水總覺不適應，但又說不出由來，就是這個原因。