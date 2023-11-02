岩布仙尼旋風襲港唱生日歌　晒廣東話親民有求必應

意大利足球名宿岩布仙尼今晨（2日）飛抵香港，會合前AKB48 Team TP、現任台灣中信兄弟啦啦隊人氣成員冼迪琦（小迪），出席「包點先生」慶祝活動，吸引數百足迷及宅男到場圍觀。二人即場試食新推出點心，又切壽桃包與全場合唱生日歌，期間岩布仙尼更以廣東話講「大家好」向全場問好，辣㷫全場氣氛。

今次是岩布仙尼自2004年訪港後「重遊舊地」，面對大批球迷表現相當親民，更有求必應任由合照及簽字，席間他又突然掏出手機與囝囝視像通話，讓對方感受熱鬧場面及目擊自己在港受歡迎程度。事後受訪時，他表示：「我掛靴嘅時候，囝囝仲好細，佢之前唔知我有咁多粉絲㗎，哈哈！」

由於工作關係，活動完結後他要趕往機場飛返意大利，留港不足15小時，名副其實的「旋風式襲港」，故慨嘆不夠時間四出參觀及「食好西」，但他搞笑說：「可能出年再嚟旅行啦，最好今次主辦商再請我，可以逗留1星期，工作外四出觀光，咁就大滿足嘞。」對於香港美食，他自己透露自己十分喜歡食蝦，故對蝦餃情有獨鍾。至於被稱為「Hello Birthday KOL」及20年前為亞視祝壽，他表示早前與陳鿊菁視像通話才勾起回憶。

另外，冼迪琦對今次返港出席活動大表高興，今次大約會逗留1星期，工作外主要是陪伴家人。問到可有考慮返港發展，她坦言：「都有諗過，但留意到香港女團及演藝圈，同自己走日系風格好似唔多適合，可能冇太大機會。」她又指很喜歡唱歌，希望日後有機會從這方向發展，又指自己偶像是張敬軒，望能跟他合作。

身為「馬國明養女」的她，今次返港是否有聯絡「爸爸」，她笑言：「一直都有關注佢結婚嘅消息，覺得佢哋係模範情侶及準夫妻，但就冇特別聯絡話要見面，不過我發現原來我同佢同一日生日（2月13日），係一種緣分，好神奇！」她又透露其實約5年前，自己曾返回TVB拍戲，當時遇上馬國明，想不到對方對自己遇有印象。